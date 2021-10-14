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    Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu

    Batı Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, "Ödünç al, oku, geri ver" sloganıyla seyyar kütüphaneler kuruldu.
    • AA
    • 14.10.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 10:45
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    Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu

    Karadağ'ın başkenti Podgorica kent yönetimi ve Radosav Ljumovic Ulusal Kütüphanesi iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, teknolojiyle çevrelenmiş dünyada vatandaşların kitap sayfalarıyla daha çok vakit geçirmesi amaçlanıyor.

    Başkentteki parklarda kurulan seyyar kütüphaneler, okuyucularına dünya klasiklerinden bugünün en yeni yayınlarına kadar geniş okuma yelpazesi sunuyor.

    Karadağ daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu #1

    Karadağ daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu #2

    KİTAP OKUMAYA TEŞVİK

    Kitapseverler projenin, yeni neslin kitap okuması için oldukça etkili olduğunu ve proje sayesinde telefon kullanımının azalacağına inandıklarını belirtti.

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