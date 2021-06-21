Karakter ve kurgusuyla zihin açan bir yazar: Latife Tekin

Karakter ve kurgusuyla zihin açan bir yazar: Latife Tekin

Latife Tekin, Türkçe edebiyatta dilin sınırlarına dair hepimizin zihnini açan, karakterleriyle ve kurgusuyla okurunu hayat üzerine derinleşmeye davet eden bir yazar.

Latife Tekin, Türkçe edebiyatta dilin sınırlarına dair hepimizin zihnini açan, karakterleriyle ve kurgusuyla okurunu hayat üzerine derinleşmeye davet eden bir yazar.

Tekin, hayatının ilk yıllarını Kayseri’nin bir köyünde geçirir. 9 yaşında ailesiyle birlikte taşı toprağı altın olan İstanbul’a göçer.

BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN DÜNYASI

Romanlarında Anadolu’daki köy yaşamını merkeze oturtur; masalsı bir atmosferle, kimselerin pek bilmediği hikâyeler aktarır.

İsmi ve metinleri büyülü gerçekçilik ile birlikte anılsa da kendisiyle yapılan söyleşilerde gerek anlatımıyla gerekse kullandığı dille büyülü gerçekçiliğin dünyasına dahil olmak için çaba göstermediğini söyler.

KARAKTERLERİN ANA YAPISI

Onun romanlarında göç etmek zorunda kalan ve kente tutunmaya çalışan karakterlerle sık sık karşılaşırız. Seçtiği konular otobiyografik ögeler barındırır ve bu yaşanmışlığı metinlerine ustalıkla yansıtır ancak onun gücü, dili kullanma biçimiyle ilişkilidir.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com