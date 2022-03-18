Karanlığa merakın anatomisi: Fantastik Okuryazarlığı

Türün okuru olan, okumaya yeni başlayan ya da merak eden herkes için fantastik edebiyatın temel kurallarını, özelliklerini, beslendiği kaynakları inceleyen eşsiz bir kaynak.

İnsanı doğadaki diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biri kuşkusuz hayal kurabilmesi ve kurduğu hayalleri gerçekleştirebilmesidir. Varoluşumuzdan beri geliştirdiğimiz bir yetenek olan bu hayal gücü bir bakıma sanatın ve edebiyatın da kaynağı olmuştur. Hayal gücünün en etkin ve sınırsız kullanıldığı tür ise kuşkusuz fantastik edebiyattır.

İçimizdeki çocuk tüm saflığıyla büyünün var olmasını, kötü giden şeyleri bir çırpıda düzeltecek o sihrin gerçekleşmesini bekler. Ama yetişkin tarafımız dünyanın karanlık bir yer olduğunu, kötülüğün sıklıkla kazandığını fısıldar kulağımıza. Bu ikircikli anların yaratıcı zekâyla birleşip bir hikâyeye dönüşmesi bizi fantastik janrasına götürür.

Peki, fantastik türünü gerçekten anlayabiliyor muyuz? Yapılan göndermelerin, üzerine kurulduğu metaforların farkına vardığımız bir okuma yapabiliyor muyuz?

Fantastik hikâye nedir?

Sayfa: 184

HERKESE HİTAP EDEN KİTAP

Bir hikâyenin fantastik olması için ihtiyaç duyduğu özellikler neler? Kaç çeşit fantastik hikâye türü var? Fantastik hikâyeler nasıl yazılır? Bu ve buna benzer yüzlerce sorunun en önemli eserlerden örneklerle açıklandığı bu kitap sadece fantezi tarihini değil felsefesini de anlatıyor.

Homeros’tan Dante’ye, Lovecraft’tan Tolkien’e ve Le Guin’e kadar fantastik edebiyat üzerine yapılan tanım ve tartışmaları da içeriyor. Bu türe gönül vermiş, okumaya ve seyretmeye meraklı herkese hitap ediyor.

İletişim için:

Kitap@ensonhaber.com.tr