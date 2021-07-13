Karanlık ve oyunbozan bir roman: Space Invaders

Şilili yazar Nona Fernández'in birçok dile çevrilen romanı Space Invaders: Diktatörlüğün Gölgesinde, yayınlanıyor.

Kendi kuşağının önde gelen Latin Amerikalı yazarlarından biri olan Nona Fernández’in, 1980’li yıllarda Şili’de, diktatörlüğün gölgesinde büyüyen bir neslin hikâyesini anlattığı “Space Invaders: Diktatörlüğün Gölgesinde, çocukluğun büyülü dünyası ile haber bültenlerine sıkışmış trajik hakikatleri harmanlayan, hatırlayanların unutturanlarla hesaplaştığı bir eser…

ANILAR, RÜYALAR...

İthaki Modern dizisinden, Roza Hakmen’in İspanyolca aslından çevirisiyle yayınlanan “Space Invaders”, bir grup çocukluk arkadaşının anıları ile rüyalarına musallat olan Estrella González’in hikâyesini anlatıyor. Çocuklar, arkadaşları Estrella’nın varlığını hissediyor, sesini duyuyor, mektuplarını okuyor ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bu kızı sık sık hatırlıyorlar.

ŞİLİ'NİN KARANLIK GEÇMİŞİ

O yılların en yaygın video oyunlarından biri olan Space Invaders’ın eşliğinde, bir yandan kendileri de meçhul bir oyunun taşları, bir yapbozun parçaları gibi, Pinochet rejiminin karanlığında anıdan anıya, düşten düşe süzülüyorlar.

UNUTULANI HATIRLATAN YAZAR

Oyunculuk ve senaryo yazarlığı da yapan Fernández, roman ve öyküleriyle unutulmaması gerekenleri hatırlatmayı görev edinmiş, Şili’nin tarihindeki karanlık sayfalara ayna tutmaya çalışan bir bellek direnişçisi. ABD’li müzisyen, yazar, şair Patti Smith’in, “Pırlanta gibi bir kitap…

Nona Fernández

TEKRAR OKUNMASI GEREKEN KİTAP

"İnsanın cebine atıp tekrar tekrar okuması için birebir.” dediği; Şilili şair, roman yazarı Alejandro Zambra’nın ise "Yaşadıkları berbat ülkeyi anlamaya çalışan Şilili çocukların nesli hakkında, karanlık ve oyunbaz bir roman" olarak tanımladığı, dört bölümden oluşan 72 sayfalık Space Invaders: Diktatörlüğün Gölgesinde, İthaki Modern’in 43. kitabı oluyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com