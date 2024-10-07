Karanlıktan aydınlığa; Narsistlerden Özgürlüğe İyileşme ve Güçlenme Yolculuğu kitabıyla kendi hikayenizi yazın Uzman Klinik Psikolog Burak Öge, Narsistlerden Özgürlüğe: İyileşme ve Güçlenme Yolculuğu adlı kitabında okurların kendi hikayelerini yazmasını dair ipuçları veriyor.

Haber Merkezi

Sevgi dolu görünen ama aslında sizi tüketen bir ilişkinin içinde boğulduğunuz oldu mu? Manipülasyon, suçluluk ve sürekli tatminsizlikle örülmüş bir dünyada kendinizi hapsolmuş mu hissediyorsunuz?

Narsistik ilişkiler, dışarıdan kusursuz görünse de, içten içe sizi yok eder. Bu kitap, narsist bir partnerle zehirli bir ilişki içinde sıkışıp kalmış, ayrılmak isteyen ancak nasıl yapacağını bilmeyen, yaralarını hâlâ taşıyan herkes için yazıldı.

Uzman Klinik Psikolog Burak Öge, bu kitapla, narsist bir partnerin kurduğu tuzaklardan kurtulma yolunda sizi adım adım yönlendirecek. Kendi değerlerinizi yeniden bulmanız, güçlenmeniz ve toksik bir ilişkinin pençesinden kurtulmanız için rehberiniz olacak. Gerçek hikâyeler, uzman görüşleri ve pratik tavsiyelerle, kendinizi yeniden inşa etmenin yollarını keşfedeceksiniz.

KAPSAMLI YOL HARİTASI

Uzman Klinik Psikolog Burak Öge’nin derinlemesine araştırmaları ve klinik deneyimlerine dayanarak kaleme aldığı Narsistlerden Özgürlüğe: İyileşme ve Güçlenme Yolculuğu, zehirli ilişkilerin karmaşık dinamiklerini anlamak ve bu ilişkilerden kurtulmak isteyen bireylere yönelik kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır.

Sayfa: 376

UMUT IŞIĞI SUNAN KİTAP

Bu kitap, yalnızca narsist bireylerle yaşamaktan kaynaklanan acılara ve belirsizliklere yanıt arayan bireyler için değil; aynı zamanda danışanlarına rehberlik eden terapistler için de önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca, ilişkilerinde aşırı mutsuz olan ve kendilerini bu durumdan kurtarmak isteyen herkes için bir umut ışığı sunmaktadır.

KENDİ HİKAYENİZİ YAZIN...

Burak Öge’nin kaleme aldığı bu eser, okuyuculara yalnız olmadıklarını, özgürleşmek için atılacak adımların var olduğunu hatırlatıyor. “Narsistlerden Özgürlüğe” kitabı, herkesin kendi hikayesini yeniden yazması için bir fırsat sunuyor.