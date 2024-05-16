Kararsız kitapseverler için okuma tavsiyeleri Mayıs ayının da ortalarına geldik. Artık dışarıda, parklarda, bahçelerde uzanıp kitap okuma vakti. Bunun için kararsız kitapseverler için yeni bir okuma listesi hazırladık.

Özel İçerik

Kitap okuduğunuzu biliyoruz ve bunun için her hafta sizlere yeni çıkan kitaplardan okuma önerileri hazırlıyoruz. Bu seçkimizde de İthaki, Nova,Yabancı ve Minotor etiketiyle raflardaki yerini alan kitaplardan siz okurlara bir seçki hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Sanatçı İmgesinin Oluşumu

Bu, sıradışı bir kitap,fikirlerinin zenginliği ve çok sayıda belgeye dayanması, başka uzmanları kalın, dipnotlarla dolu bir cilt yazmaya sürüklerdi. Ernst Kris ve Otto Kurz ise, cesur spekülasyonlardan kaçınmadan ve sunmak istedikleri kanıtların çeşitliliğini hiç azaltmadan büyük bir dil ekonomisi sergiliyorlar…

Tavşan

Donna Tartt’ın Gizli Tarihi ile Jennifer’s Body'nin karışımı gibi. Çok tuhaf bir roman.

İnsan Kurdu

İnsan Kurdu,19 Ekim-14 Aralık 1958 tarihleri arasında Vatan gazetesinde tefrika edilmiş, 1959’da kitap olarak basılmıştır. Bu dinamik, aksiyonlu, âdeta bir film gibi akan roman birkaç defa sinemaya da uyarlanmıştır.

Konuşmamız Gerek:Nasıl AnlamlıKonuşmalar Yapabiliriz

Konuşmamız Gerek, bağ kurmakta zorlanan bir çağ için önemli bir kılavuz.

Esrik Ağacın Meyvesi

Escobar Kolombiya’sında çocukluk hakkında güzelce oluşturulmuş bir roman... Akılda kalıyor ve içine çekiyor.

Kesik Baş

Türk romanında hakiki konuşma Hüseyin Rahmi ile başlar… Edebiyatımıza sokak onunla girmiştir.

Baskerville’lerin Köpeği

Polisiye kitaplarından biri olmasının yanında gotik esintiler de taşıyan Baskerville’lerin Köpeği, Sherlock Holmes külliyatının en dehşet dolu eseri. Doyle uzmanlarınca da yazarın en iyi romanı olarak gösterilen kitap, gerçek bir polisiye klasiği.

Savaş ve Barış (2 cilt)

Dünya edebiyatının en önemli romanlarından, Tolstoy’un ölümsüz eseri Savaş ve Barış insanın içsel çatışmalarını ve toplumsal değişimleri eşsiz detay ve incelikle anlatan bir başyapıttır.

Honcin Cinayetleri

Edogawa Rampo’nun çağdaşı olan ve sık sık onunla karşılaştırılan Seişi Yokomizo, Japon polisiyesinin en önemli yazarlarından. 1948 yılından beri verilen Japonya Gizem Yazarları Ödülü’nün ilk kazananı Honcin Cinayetleri Japon polisiyesinin en önemli dedektiflerinden Kosuke Kindaiçi’nin en heyecanlı maceralarından biri.

Beş Çember Kitabı

Musaşi’nin savaş, liderlik ve mücadele üzerine düşüncelerini ve yenilmezlik sırlarını anlattığı, Japonya’da dört yüz yıl sonra bile hâlâ en çok okunan kitaplardan olan bu eser, yalnızca bir kılıç tekniği ve savaş taktikleri kitabı olmakla kalmıyor, tüm mesleklerde uygulanabilecek stratejileri ve yöntemleri inceleyerek her mücadeleden başarıyla çıkabilmenin yol haritasını da çiziyor.

Ud Çalan Kadınlar –Sana Michelin’li Sofralardan Baktım Aziz İstanbul

İstanbul’un yakın tarihine, yeme-içme kültürüne, eski-yeni ve gelecekteki insanına dokunan bir hayat kitabı:

Ud Çalan Kadınlar – Sana Michelin’li Sofralardan Baktım Aziz İstanbul.

Vampir Lordu ile Düello

Macera seven okurlara...

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonahber.com