Kararsız kitapseverler için okuma tavsiyeleri

Kitap okuduğunuzu biliyoruz ve bunun için her hafta sizlere yeni çıkan kitaplardan okuma önerileri hazırlıyoruz. Bu seçkimizde de İthaki, Nova,Yabancı ve Minotor etiketiyle raflardaki yerini alan kitaplardan siz okurlara bir seçki hazırladık.
İyi okumalar dileriz...
Sanatçı İmgesinin Oluşumu
Bu, sıradışı bir kitap,fikirlerinin zenginliği ve çok sayıda belgeye dayanması, başka uzmanları kalın, dipnotlarla dolu bir cilt yazmaya sürüklerdi. Ernst Kris ve Otto Kurz ise, cesur spekülasyonlardan kaçınmadan ve sunmak istedikleri kanıtların çeşitliliğini hiç azaltmadan büyük bir dil ekonomisi sergiliyorlar…
Tavşan
Donna Tartt’ın Gizli Tarihi ile Jennifer’s Body'nin karışımı gibi. Çok tuhaf bir roman.
İnsan Kurdu
İnsan Kurdu,19 Ekim-14 Aralık 1958 tarihleri arasında Vatan gazetesinde tefrika edilmiş, 1959’da kitap olarak basılmıştır. Bu dinamik, aksiyonlu, âdeta bir film gibi akan roman birkaç defa sinemaya da uyarlanmıştır.
Konuşmamız Gerek:Nasıl AnlamlıKonuşmalar Yapabiliriz
Konuşmamız Gerek, bağ kurmakta zorlanan bir çağ için önemli bir kılavuz.
Esrik Ağacın Meyvesi
Escobar Kolombiya’sında çocukluk hakkında güzelce oluşturulmuş bir roman... Akılda kalıyor ve içine çekiyor.
Kesik Baş
Türk romanında hakiki konuşma Hüseyin Rahmi ile başlar… Edebiyatımıza sokak onunla girmiştir.
Baskerville’lerin Köpeği
Polisiye kitaplarından biri olmasının yanında gotik esintiler de taşıyan Baskerville’lerin Köpeği, Sherlock Holmes külliyatının en dehşet dolu eseri. Doyle uzmanlarınca da yazarın en iyi romanı olarak gösterilen kitap, gerçek bir polisiye klasiği.
Savaş ve Barış (2 cilt)
Dünya edebiyatının en önemli romanlarından, Tolstoy’un ölümsüz eseri Savaş ve Barış insanın içsel çatışmalarını ve toplumsal değişimleri eşsiz detay ve incelikle anlatan bir başyapıttır.
Honcin Cinayetleri
Edogawa Rampo’nun çağdaşı olan ve sık sık onunla karşılaştırılan Seişi Yokomizo, Japon polisiyesinin en önemli yazarlarından. 1948 yılından beri verilen Japonya Gizem Yazarları Ödülü’nün ilk kazananı Honcin Cinayetleri Japon polisiyesinin en önemli dedektiflerinden Kosuke Kindaiçi’nin en heyecanlı maceralarından biri.
Beş Çember Kitabı
Musaşi’nin savaş, liderlik ve mücadele üzerine düşüncelerini ve yenilmezlik sırlarını anlattığı, Japonya’da dört yüz yıl sonra bile hâlâ en çok okunan kitaplardan olan bu eser, yalnızca bir kılıç tekniği ve savaş taktikleri kitabı olmakla kalmıyor, tüm mesleklerde uygulanabilecek stratejileri ve yöntemleri inceleyerek her mücadeleden başarıyla çıkabilmenin yol haritasını da çiziyor.
Ud Çalan Kadınlar –Sana Michelin’li Sofralardan Baktım Aziz İstanbul
İstanbul’un yakın tarihine, yeme-içme kültürüne, eski-yeni ve gelecekteki insanına dokunan bir hayat kitabı:
Ud Çalan Kadınlar – Sana Michelin’li Sofralardan Baktım Aziz İstanbul.
Vampir Lordu ile Düello
Macera seven okurlara...
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonahber.com
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