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    Kararsız okurlar için 5 kitap önerisi

    Ne okuyabilirim diyen kitapseverler için 5 kitaptan oluşan öneri listesi hazırladık.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 15:07
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    Kararsız okurlar için 5 kitap önerisi

    İthaki Yayınları'nın ocak ayı kitapları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda raflardaki yerini alan kitapları okuma önerisi olarak sunuyoruz...

    Cadının Yüreği

    Kararsız okurlar için 5 kitap önerisi #1

    Cadının Yüreği’nde Genevieve Gornichec, İskandinav mitolojisinin göz ardı edilen ancak kıyametin gelmesinde doğrudan rol oynayan buz devi cadı Angrboda’nın hikâyesini anlatıyor.

    Şafağın Robotları / Robot Serisi 3. Kitap

    Kararsız okurlar için 5 kitap önerisi #2

    Vakıf Serisi’nden birkaç yıl sonra yayımlanan ve Galaktik İmparatorluk’un yükselişi, çöküşü ve onu izleyen iki Vakıf’ın kurulmasıyla sonuçlanan uzak geleceğin binlerce yıl öncesini anlatan, Asimov’un kompleks evreninin diğer parçası Robot Serisi böylece şekillenmeye başladı.

    Firefly: Basbayağı Kahraman

    Kararsız okurlar için 5 kitap önerisi #3

    Yayan Yapıldak

    Kararsız okurlar için 5 kitap önerisi #4

    Haydar Ergülen, Yayan Yapıldak’taki denemeleriyle dünden bugüne, bugünden yarına uzanan bir yol alfabesi kazandırıyor bize. Bazen nesnelere, bazen kavramlara, bazen de hayvanlara yepyeni anlamlar katıyor.
    Göğ’e ve Su’ya götürmek için evvela yola çıkarıyor bizi.

    Suret Sayı: 12 - Psikokültürel Analiz – Kara Ayna

    Kararsız okurlar için 5 kitap önerisi #5


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