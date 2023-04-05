Kararsız okurlar için beş okuma tavsiyesi "Ne okuyacağım" diyen kitapseverleri duyar gibiyiz. Yardıma ihtiyaç okurlarımız için beş kitaptan oluşan bir liste hazırladık.

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Kitap bizim hayatımız, büyülü dünyamız.. Yeni bitirdiğiniz kitabınız var ve başka kitaba başlamak için kararsız kaldıysanız İthaki Yayınları etiketiyle yayınlanan 5 kitabı siz okurlara öneriyoruz.

İyi okumalar dileriz...

Bir Zamanlar Hollywood’da

Quentin Tarantino’nun uzun zamandır beklenen ilk romanı, aynı adı taşıyan Oscar ödüllü filmin olaylarına dayanan incelikli, acımasız, komik, sürprizlerle ve dehşetlerle dolu bir eser.

Hobbit (Resimli – Ciltli)

Hobbit, tüm zamanların en sevilen yazarlarından J.R.R. Tolkien’in zihninden yayılan hikâyeler aracılığıyla elflerin, büyücülerin, cücelerin, ejderhaların, orkların ve Yüzüklerin Efendisi’yle Silmarillion'da tasvir edilen birçok diğer yaratığın evi olan büyüleyici Orta Dünya’nın kapısını açan unutulmaz bir klasik.

Kamçatka’da Bir Kayıp Vakası

Julia Phillips’in, sık ormanları olan, engin tundra bitki örtüsüne sahip, volkanik tehlikelere gebe, toplumsal ve etnik gerilimlerin uzun zamandır biriktiği bu bölgedeki gözlemleri ve tanıklıklarından yola çıkarak kaleme aldığı Kamçatka’da Bir Kayıp Vakası' akılalmaz bir suçun birbirine bağladığı karakterleriyle çok sesli ve sarsıcı bir roman.

Ölü Şair

Efe Murad’ın, hikâyeyi kurma ve aktarma biçimleri üzerine düşünen, metinsel olanın kolektifliğini sorgulayan, bilinç katmanları arasında dolaşarak farklı yataklarda akmayı deneyen romanı Ölü Şair, Aykırı Seyir’in yayınlanan ikinci kitabı.

Evcil İnsan Barınağı

Serhan Kansu, bu değişim üzerine kurduğu distopik anlatısı Evcil İnsan Barınağı'nda, iki uç noktanın, empati ve vahşetin sınırlarında insanın neler yapabileceğini anlatıyor. Bir köpek gibi düşünebilmek, bir insan gibi teslim olmak için.

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ergul.tosun@ensonhaber.com