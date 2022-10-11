Kararsız okurlar için okuma önerileri

Ne okuyacağına karar vermeyen okurlar için yeni bir okuma listesi hazırladık.

Kitap seçmek, nitelikli eserler okumak kimi okurlar için zor bir durum. Bu yüzden az da olsa kitapseverlere yardımcı olabilmek için yeni bir okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Umacı’nın Peşinde

Ürkütücü olduğu kadar zekice tasarlanmış bir üstkurmaca eseri olan Umacı’nın Peşinde, gerçek suç türü ile korku edebiyatının muhteşem bir kesişimi.

Tuhaf Şeyler Oluyor





Amerikalı bir edebiyatçının ulaşabileceği en büyük mertebelerden olan MacArthur Dâhi Bursu kazananı ve Pulitzer finalisti Belaya Bulaş’ın yazarı Kelly Link, Amerikan büyülü gerçekçiliğinin önemli isimlerinden biri. 2001’de yayımlanan ilk öykü kitabı Tuhaf Şeyler Oluyor ise Nebula ve Dünya Fantazi ödüllü metinlere ev sahipliği yapıyor.

Alabele

Şiir severlere...

Define

Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı kabul edilen Eylül’ün yazarı Mehmet Rauf’un kendisiyle özdeşleşen tarzından farklı bir yola saparak serüven ve gizem hissini önde tuttuğu, kitabın devamı sayılan Kan Damlası ile beraber polisiye türünde kaleme aldığı tek eseri olan Define, 1927 yılında yayınlanmıştı.

Meyhanede Hanımlar

Türk edebiyatının en üretken, mizahi yanı en kuvvetli yazarlarından Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1924 yılının 6-13 Temmuz’u arasında Son Telgraf gazetesinde tefrika edilen Meyhanede Hanımlar’ı, Cumhuriyet’in ilan edilişinin ardından toplumsal yaşamda daha da görünür olan kadınları merkezine alan, eğlencesi ve kavgası bol, kahkahası eksik olmayan bir hikaye.