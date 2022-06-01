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    Kararsız okurlar için yeni okuma önerileri

    Yeni çıkan kitaplar her okura hitap ediyor. Kararsız okurlar beş kitaptan oluşan öneri listemiz.
    • Özel İçerik
    • 01.06.2022 - 12:03
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    Kararsız okurlar için yeni okuma önerileri

    İthaki Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluşan beş yeni kitap, kararsız okurlar için tavsiye niteliğinde. Yayınevinin bugün raflardaki yerini alan kitaplara göz atalım...

    Kızıl Ot

    Kararsız okurlar için yeni okuma önerileri #1

    Sağlam bir psikanaliz karşıtı olan Boris Vian, ölümünden sonra dostları sayesinde imha edilmekten kurtulan sekizinci romanı Kızıl Ot ile unutmanın zor olduğu acılarımızla yüzleşmenin ne anlama geldiğini sorguluyor.

    Çıtırlar Farkında Değil

    Kararsız okurlar için yeni okuma önerileri #2

    Boris Vian’ın Vernon Sullivan adıyla yayımladığı Çıtırlar Farkında Değil yazarın çoğu eserinde olduğu gibi, kalbi zayıf olanların uzak durması gereken, sert ama eğlenceli bir macera.

    Bütün Ölülerin Derileri Aynıdır

    Kararsız okurlar için yeni okuma önerileri #3

    Vian’ın Vernon Sullivan imzasıyla yazıp kendini kitabın çevirmeni olarak gösterdiği bu roman, ırkçılığa karşı yazılmış bir ağıt…

    Gayya Kuyusu

    Kararsız okurlar için yeni okuma önerileri #4

    Ablası Fatma Aliye gibi kadın aydınlanmasına dair kitaplar kaleme alan, Türk edebiyatının ilk kadın romancılarından Emine Semiye, son romanı Gayya Kuyusu’nda 1910’lar İstanbul’unu, Balkan Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı arasındaki o çalkantılı dönemi anlatıyor.

    Darbuka Solo

    Kararsız okurlar için yeni okuma önerileri #5

    Şiir severlere...


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