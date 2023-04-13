Karasız kitapseverler için dört kitaptan oluşan öneri listesi Yeni çıkan, kitap raflarındaki yerini alan kitaplardan siz okurlarımız için seçtiğimiz öneri kitaplar. Editör sizler için seçti, beğendi ve öneriyor.

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Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverleri buraya alalım. Kararsız kalan, ne okuyacağına henüz karar vermeyen okurlarımızı, editörün tavsiye ettiği kitaplara göz atmaya davet ediyoruz.

İyi okumalar dileriz...

Pandora’nın Küpü

Tarihi kazananların yazdığı söylenir, anlaşılan mitoloji için de durum pek farklı değil. Kabul görmüş anlatıya bakılırsa mitolojik kahramanlar, hemen her daim erkek ve daima haklılar. Dünyamızdaki tüm kötülüklerin kökeninde de söz dinlemez bir kadın bulunuyor: Pandora.

Beyaz Gözyaşları

Beyaz Gözyaşları; müzik, bellek, tarih ve ırk arasındaki ilişkileri sorgulayan bir başyapıt olduğu gibi, Amerikan müziğinin gölgede kalan dâhilerine yazılmış bir aşk mektubu.

Fil

İsviçreli yazar Martin Suter’den Fil, genetik mühendisliği, bağımlılık, barınma sorunu, hayvan hakları ve yaşama umuduna dair dolambaçlı bir macera, muzip bir roman.

Denize Söylediğim Şarkılar

Deniz Ceren Türkkan, ilk kitabı Düş Mesafesi’nden sonra bu kez bir romanla selamlıyor okuru. Denize Söylediğim Şarkılar'da, yüzyıllardır anlatılagelen aşk hikâyelerini sahipleniyor. Türkkan; sevgiye, tutkuya, kıskançlığa ve ihanete dair derin cümleler kuruyor. Kendini denize teslim eden bir kadının ve denizden medet uman bir erkeğin şarkısını söylüyor.

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