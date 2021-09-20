Kardeşimin Hikayesi yeni basımıyla okurlarla buluşuyor

Usta edebiyatçının yayınlandığı dönem büyük yankı uyandıran romanı Kardeşimin Hikâyesi, yeni basımıyla okurlarla bir araya gelecek.

Usta edebiyatçı Zülfü Livaneli, bu kez okurlarını tüm duygular ve duygusuzluklar üzerine düşünmeye davet ediyor.

Kardeşimin Hikâyesi, bizleri henüz ilk sayfalarda bir cinayete tanık ediyor. Bir yandan bu cinayet çözülürken, diğer yandan da geçmişle hesaplaşılıyor.

SÜRÜKLEYİCİ BİR HİKAYE

Sürükleyici ana hikâyenin çevresinde, önyargıları kırıyor ve başka düşünüş biçimleri sunuyor.

Kardeşimin Hikâyesi, unuttuklarımıza ve hatırladıklarımıza çıplak gözle bakmamızı sağlayan, hafızalardan silinmeyecek bir insanlık anlatısı sunuyor.

Zülfü Livaneli’nin dünya dillerine çevrilen ve klasikleşen yapıtlarından Kardeşimin Hikâyesi okurlarını bekliyor.

İNSANLIK ANLATISI...

Edebiyatımızın güçlü kalemi Livaneli, sadece bir cinayetin tanıklarını değil, geçmişin gölgesi yüzünden bugününü yaşayamayanların hikâyesini de anlatıyor.

Elinizdeki roman, unuttuklarımıza ve hatırladıklarımıza çıplak gözle bakmamızı sağlayan, hafızalardan silinmeyecek bir insanlık anlatısı…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonahber.com