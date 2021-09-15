Karina Sainz Borgo’nun ilk romanı: Ölüleri Defnetmek

Latin Amerika’nın cesur sesi Karina Sainz Borgo’nun dokunaklı, hüzünlü ve heyecan verici ilk romanı Ölüleri Defnetmek, Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı.

Bir kadının, yeni kaybettiği annesinin yasını tutarken bir yandan da devrim sonrası Venezuela’nın tehlikeli, hatta bazen ölümcül kargaşasında hayatta kalmak ve geleceğini güvence altına alabilmek için verdiği mücadeleyi konu alan Ölüleri Defnetmek, bildiğimiz dünyanın ne kadar çabuk parçalanabileceğinin tüyler ürpertici bir hatırlatıcısı…

Venezuelalı yazar Karina Sainz Borgo’nun ilk romanı, Fatmagül Ezici’nin İspanyolca aslından dilimize çevirdiği Ölüleri Defnetmek, Kafka Kitap logosuyla okurlara ulaşıyor. Sainz Borgo’nun akıcı bir anlatımla ve ustalıkla kaleme aldığı roman, Venezuela kültürüne dair dipnotlarla da zenginleşiyor.

AÇIK MEZAR....

Adelaida Falcón, Venezuela, Caracas'ta açık bir mezarın önünde duruyor. Doğduğundan beri tanıyıp sevdiği ve “ailem” diyebildiği tek kişiyi, annesini az önce gömdü. Matemi ağır; yaşarken ölü hissettiği ilk gün, geceye varmak üzere. Yine de o hazin yerden ayrılamıyor çünkü yağmacıların, biricik annesinin mezarını soyacağından korkuyor. Bu ülkede pencerelerden ölü yağıyor ve onlar bile huzur bulamıyor… Onlar bile..

ÖLÜLERİ DEFNETMEK

Adelaida, daha iyi bir yaşam arayışındaki göçmenleri kabul eden müreffeh bir Venezuela’da istikrarlı bir çocukluk geçirmiş, bekâr annesiyle mütevazı bir dairede yaşamıştır.

Ancak annesinin ölümüyle birlikte iyiden iyiye karanlığa gömülen ülkesinde hayatta kalmak, başlı başına büyük bir iştir artık… Sıra ona geldiğinde alacak ekmek kalmayacağını bile bile her gün başı sonu görünmeyen kuyruklara girer.

Yönetimi protesto edenlere hava yerine solutulan biber gazının eve girmesini engellemek için de pencerelerini bantlamak zorundadır. Devrimci kılığına giren yağmacıların dairesini ele geçirdiği o son noktadaysa korkularından sıyrılıp bir dizi zorlu seçim yapmaya mecbur olduğunu anlayacaktır.

Bu noktada geriye kalan tek önemli şey, kendine "Ne kadar ileri gidebilirsin?" sorusunun cevabını verebilmesidir.

Ergül Tosun

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