Kasvetli Paris kışından sıcak ve cümbüşlü Cezayir yazına: Portakallar

Alphonse Daudet yağmurlu ve gri Paris'ten çiçek kokularıyla büyüleyen güneye, oradan turuncu lekelerle renklenmiş portakal bahçeleriyle Cezayir'e, yolculuğa çıkartıyor.

Dünya edebiyatının en çok bilinen öykü koleksiyonlarından biri olan Değirmenimden Mektuplar'ın içinden derlenen Portakallar, Paris'in kalabalığından ve curcunasından bıkıp güneye, bir yel değirmenine yerleşen Daudet'nin altı öyküsünden oluşur.

Taşra yaşamından, yöre insanlarından, onların anlattıklarından beslenen metinler okuru Paris'in kasvetli atmosferinden güneşli, sıcak günlere uyandığı güneye, oradan Cezayir'in portakal bahçelerine götürür.

OKUNMAYI HAK EDEN KLASİK

Kimi zaman hüzünlü kimi zaman nüktedan bu öyküler, aradan geçen onca zamana rağmen, yazarın ince zekâsı, gözlem gücü, muzipliği ve doğallığıyla tekrar tekrar okunmayı hak eden bir klasik.

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