Ünlü komutan Salahaddin Eyyubi'nin bilinmeyenleri, katibinin gözünden Sultan Salahaddin Eyyubi kitabında anlatılıyor.

XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Orta Doğu’da yaşanan Müslüman-Haçlı mücadelesi, isimleri günümüzde dahi konuşulan birçok kahramanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kahramanlardan birisi de kuşkusuz Sultan Salahaddin Eyyubi'dir. Bu kitap büyük komutanın bütün bilinmeyenlerini mercek altına alıyor.

Kazandığı askerî başarıların yanında düşmanlarına bile gösterdiği tevazu, iyi niyet ve cömertlik kendisinin sadece Doğu’da değil Batı dünyası tarafından da tanınıp takdir edilmesini sağlamıştır.

Sultân’ın en yakınındaki kişilerden Bahâeddîn b. Şeddâd tarafından kaleme alınan en-Nevâdır es-Sultâniyye ve’l-Mehâsin el-Yûsufiyye adlı eser, onun sadece siyasî-askerî başarılarını değil; bir insan ve hükümdar olarak ortaya koyduğu fiilleri canlı bir şekilde aksettirmesi açısından çok değerlidir.

Sayfa: 408

KAYNAK KİTAP

Ayrıca yapılan tercümenin sonuna Sultân Salâhaddîn’in nesebiyle alakalı tartışmalara ışık tutması amacıyla dönemin Müslüman, Yerli Hristiyan ve Latin kaynaklarında geçen bilgiler eklenmiştir.

Bunlar arasında bizzat Eyyûbî ailesinden el-Melik el-Emced’in kaleme aldığı konuyla ilgili bir risale de bulunmaktadır. Kitap önemli kaynak özelliği taşıyor.

İletişim için:

Kitap@ensonhaber.com.tr