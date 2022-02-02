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    Katrina Engberg'ın nefes nefese bırakan kitabı: Kelebek Evi

    Uluslararası çok satan yazar Katrine Engberg, 25 farklı dile çevrilen romanı Kiracı’dan sonra Kopenhag serisine aksiyon dolu ve nefes kesici Kelebek Evi ile devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 12:50
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    Katrina Engberg'ın nefes nefese bırakan kitabı: Kelebek Evi

    Kopenhag’da bir çeşmenin içinde ölü bir kadının çıplak bedeni bulunur. Fakat polis, şimdiye kadar hiç görmediği bir öldürme yöntemiyle karşı karşıyadır. Çünkü kadının vücudunda simetrik kesikler vardır ve vücudundaki bütün kan tamamen boşaltılmıştır; tüm bunlar onlara bir şey mi anlatmaktadır?

    Dedektif Jeppe Kørner, şehri meraklandıran bu gizemli davanın soruşturmasına öncülük eder; cevapları aramak için sokak sokak dolaşırken, doğum izninde olan ortağı Anette Werner ise serbest dedektiflik yapmaya karar verir.

    TEKİNSİZ KÖŞELER

    Soruşturma tekinsiz köşelere doğru ilerlerken Dedektif Jeppe Kørner ve Anette Werner’in keşfedecekleri şeyler kanlarını donduracaktır. Ve bu arada, bir sonraki cinayete kadar da zaman hızla akmaktadır…

    Katrina Engberg ın nefes nefese bırakan kitabı: Kelebek Evi #1

    Sayfa: 344

    KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

    "Tatmin edici. Bu kitap polisiye hayranlarını memnun edecek.”

    Kirkus Reviews

    "Kelebek Evi özgün ve sürükleyici bir eser. Romanları çok satanlar listesinde yer alan Katrine Engberg, dikkat edilmesi gereken bir isim."

    Sunday Times


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