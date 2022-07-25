Kayıp Destan'ın İzinde: İdeoloji ve Yeniden Yazmak

Yazar Erkan Irmak'ın kaleme aldığı Kayıp Destan'ın İzinde: Nazım Hikmet, İdeoloji ve Yeniden Yazmak adlı kitap, ünlü şairin yazarlığına ayna tutuyor.

Kayıp Destan’ın İzinde, Nâzım Hikmet’in en çok ilgi gören eseri Kuvâyi Milliye’nin Memleketimden İnsan Manzaraları’na uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Erkan Irmak kitabında, bu iki eserin yazılış ve yayınlanma süreçlerini, Türkiye’deki rejim ve tarih anlayışıyla ilişkilerini, okur tarafından alımlanışlarını ve tür olarak konumlarını tartışıyor ve iki eseri karşılaştırarak Kuvâyi Milliye’nin Memleketimden İnsan Manzaraları içinde nasıl yeniden yazıldığını ve bu yeniden yazılmanın ne anlama geldiğini sorguluyor.

Sayfa: 240

Yazarlığa odaklanan kitap

Irmak, bu süreci, Nâzım Hikmet’in yaşamını, eserleriyle olan ilişkisini ve eserlerini yazmasında etkili olan Türkiye’nin tarihsel koşullarını da içeren canlı, zengin bir anlatımda sunuyor. Kitap, Nâzım Hikmet’in yazarlığına odaklanan edebi çalışmalar alanındaki eksikliği gidermek yönünde önemli bir adım niteliği de taşıyor.