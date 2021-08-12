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    Kaymakamdan kitap okuyan çocuklara hediye bisiklet

    Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, çocuklara kitap okumaları karşılığında bisiklet hediye etti.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 16:53
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    Kaymakamdan kitap okuyan çocuklara hediye bisiklet

    Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, daha önce ziyaret ettiği çocuklara kitap okuma bilincini aşılamak ve geleceğe daha bilgili bir nesil yetişmesine öncülük etmek için kitap okuyan 2 çocuğa bisiklet hediye etti.

    Kaymakamdan kitap okuyan çocuklara hediye bisiklet #1

    "SÖZÜMÜZÜ TUTUTUK"

    Kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu çocuklara göstermek için yapmış olduğu bu örnek davranış ile çocukların yüzünü güldüren Kaymakam Demir, “Ören köyümüzdeki miniklerimize çok kitap okumaları karşılığında sözünü verdiğimiz bisikletlerimizi ulaştırdık. Dedik ya hayatta en güzel şey bir çocuğun gülüşünde yer edinebilmek." diye konuştu.

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