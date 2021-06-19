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    Kazdağları’nın şifalı bitkileri kitap oldu

    Ege ve Marmara Bölgesini birbirinden ayıran Kaz Dağları’nda yetişen şifalı bitkiler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kitaplaştırıldı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 10:07
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    Kazdağları’nın şifalı bitkileri kitap oldu

    262 şifalı bitkinin detaylı olarak ele alındığı kitapta ayrıca bilimsel çalışmalar da yer aldı. Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Prof. Dr. Selami Selvi tarafından yazılan kitabın tanıtımı Burhaniye’de yapıldı.

    Kazdağları’nın şifalı bitkileri kitap oldu #1

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim ve Aromatik Bitkiler Merkezi (BAÇEM)’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, meclis üyeleri Namık Kemal Gedikoğlu, Bülent Başaran, Cemal Akkılınç, Mehmet Zeybek, Hasan Şerin ve Şevki Yücel’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mürsel Sabancı, Hüseyin Deniz, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça katıldı. Slayt eşliğinde davetlilere bilgilerin verildiği toplantı yazarlar tarafından imzalanan kitapların dağıtımıyla son buldu.

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