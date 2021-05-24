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    Kazuo Ishiguro’nun Nobel’den sonra ilk roman: Klara İle Güneş

    Günümüzün en büyük yazarlarından Kazuo Ishiguro’nun Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıktan sonra yayımlanan ilk romanı Klara ile Güneş, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 17:03
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    Kazuo Ishiguro’nun Nobel’den sonra ilk roman: Klara İle Güneş

    Sıra dışı gözlem yeteneğine sahip bir yapay zekâ olan Klara, kendisi gibi Yapay Arkadaş'ların satıldığı mağazadaki yerinden insanları izleyip dış dünyayı öğrenmeye çalışır, onu yeni evine götürecek o özel çocuğu sabırla bekler.

    O çocuk nihayet çıkageldiğinde, Klara kendini ezici kaygılar ve kırılgan umutlarla dolu bir dünyada bulacak, sarsılmaz bir adanmışlıkla bağlandığı Güneş’in yardımıyla bir mucizeyi gerçek kılmaya çalışırken insan denen canlıyı bütün zaafları ve çelişkileriyle tanıma fırsatı bulacaktır.

    Kazuo Ishiguro’nun Nobel’den sonra ilk roman: Klara İle Güneş #1

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    Sayfa: 264

    KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

    "Beni Asla Bırakma’yı sevenlere göre bir roman: O kitabın DNA’sındaki duygusal açıklık, kendimizi dışarıdan görebilme niteliği ve insanlığa dair ‒tam olarak iyimser denemese de‒ şefkatli, dokunaklı ve hakiki bakış burada da mevcut." The Times

    Kazuo Ishiguro’nun Nobel’den sonra ilk roman: Klara İle Güneş #2

    Japon yazar Kazuo Ishiguro

    "DİNGİN, DUYGUSAL YOĞUNLUK..."

    "Klara ile Güneş dingin duygusal yoğunluğu sayesinde Ishiguro’nun büyük bir düzyazı üslupçusu olarak yerini sağlamlaştırıyor." Evening Standard.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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