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    Kedisever kitap tutkunlarının yeni okuma günlüğü

    Okuma Günlüğü, okuduğunuz kitaba dair unutmak istemediğiniz ayrıntıları, yorumları, anahtar sözcükleri, alıntıları ve sizde uyandırdığı çağrışımları not edip yıllar boyunca saklayabilmeniz için...
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 12:02
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    Kedisever kitap tutkunlarının yeni okuma günlüğü

    Okuma yolculuğunuzdaki rotaları adım adım izlemek için yeni bir zemin sunan Okuma Günlüğü, sayfa aralarında Tim Parks'tan Ricardo Piglia'ya George Saunders'tan, Terry Pratchett'a farklı yazarların okuma ve yazma üzerine kaleme aldıkları kısa metinlere de yer veriyor.

    OKUMAK PASİF BİR EYLEM DEĞİLDİR

    Böylece okumanın pasif bir eylem olmadığının bir kez daha hatırlatıldığı günlükte yol alan okurlar, etkin bir okur olabilmenin ayrıcalığını yaşıyor.

    Özgün tasarımı ve ciltli baskısıyla dikkat çeken Okuma Günlüğü, okurların başucundan eksik etmeyeceği ve yıllar sonra okurun seyir defteri olarak belki de kitap gibi okuyacakları bir miras aynı zamanda.

    Kedisever kitap tutkunlarının yeni okuma günlüğü #1

    KİTAP TUTKUNLARI İÇİN

    Okuma Günlüğü, İzmirli sanatçı Gülçin Günaydın'ın imzasını taşıyan göz alıcı kapak tasarımıyla, kedisever kitap tutkunları için hoş bir armağan seçeneği olarak da değerlendirilebilir.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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