Kelimelerin gücü adına: Diyalog Yazma Sanatı

Kusursuz işleyen diyalogları mercek altına alan Diyalog Yazma Sanatı’nda izleyicinin, bağlandığı karakterler hakkında her şeyi sunuyor.

Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü ve John Fowles Yaratıcı Yazarlık Merkezi Müdürü Mark Axelrod, izleyiciyi hikâyeye bağlayacak şeylerin başında diyalogların geldiğine inanıyor ve sahne oluşturmakla diyalog yazmanın aynı özene ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

Oyuncak Hikâyesi, Yurttaş Kane, Thelma ve Louise, Kazablanka, Amerikan Güzeli, Sunset Bulvarı, Jules ve Jim, Can Dostum, Çin Mahallesi, Annie Hall gibi kült filmler aracılığıyla diyalogların analizini yapıyor.

DİYALOGLARI MERCEK ALTINA ALAN KİTAP

Kusursuz işleyen diyalogları mercek altına alan Diyalog Yazma Sanatı’nda izleyicinin, bağlandığı karakterler hakkında, "Neden öyle söyledi?", "Şimdi ne cevap verecek?", "Söylediklerinde ciddi mi alay mı ediyor?", "Yoksa yalan mı söylüyor?" gibi sorular sormasını sağlayacak, merak duygusu uyandıracak etkili stratejilerin peşine düşüyor.

DİYALOGLARIN MİKRO ANALİZİ

Axelrod, diyalogların mikro analizini kurmaca filmler vasıtasıyla; tarih, tür ve stilleri karşılaştırarak yapıyor.

Böylece kitap hem senaryo yazma tekniklerine hem de ana akım film yapımcılığında kullanılan kavramlara katkıda bulunuyor.

Ayrıca diyalog ve yapı alıştırmaları sunan Diyalog Yazma Sanatı, diyalog yazmaya nereden başlamalı huzursuzluğunun üstüne giderek yol gösterici oluyor.

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