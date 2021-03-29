Kemal Varol'un Ucunda Ölüm Var romanı ayrılık ve ölüm

Kemal Varol'un Ucunda Ölüm Var romanı ayrılık ve ölüm

Yazar Kemal Varol'un Ucunda Ölüm Var romanı Everest Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluştu.

Ucunda Ölüm Var memleketin dört bir yanını dolaşan, hevesini gönlünden bir an olsun eksik etmeyen, yarım asırlık sevdasının peşinde dünyadan çağırı çağırı geçen Ağıtçı Kadın’ın hikayesi.

Kemal Varol, ayrılığın ve ölümün bilgisiyle ilmek ilmek kurduğu romanda, bir geleneğin son temsilciyle düşüyor yollara. Konya, Bursa, İstanbul, Erzurum, Arkanya ve Arguvan…

YÜZÜ GÖRÜLMEYEN ÖLÜLER

Uğradığı tüm şehirlerde Heves Ali’den bir iz, bir koku arayan Ağıtçı Kadın, yüzünü görmediği ölülerin hikayelerinden ipuçları topluyor.

Bazı kitaplar daha ilk sayfasından yakalar sizi ve bir daha bırakmaz. Kendinizden bir şeyler bulduysanız içinde, tanıdık acılara yahut sevinçlere şahit olduysanız bir anda kitabın içinde buluverirsiniz kendinizi.





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Sayfa: 224

BOĞAZDAKİ YUMRUYLA OKUMAK

Ucunda Ölüm Var... Eğer küçük yaşta tanıştıysanız ölümle, sevdiklerinizi kaybetmenin acısını tattıysanız bir kere daha ilk sayfadan itibaren boğazınızdaki bir yumruyla okumaya başlıyorsunuz kitabı

Kemal Varol

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com