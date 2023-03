Kendi Kendinin Gardiyanı olma kitabıyla sağlıklı yaşam formülleri Yüz binlerce kişinin severek takip ettiği Sanal Klinik’in hazırladığı Kendi Kendinin Gardiyanı Olma ile önünüze çektiğiniz setlerden özgürleşecek, kendinize koydunuz sınırları aşmak için motive olacaksınız.

Şimdiye kadar edindiğin her tecrübeyle, yaşadığın her duyguyla ve öğrendiğin her bilgiyle kendine bir mizaç ve bir zihin yapısı inşa ettin. Eğer bütün bunlar seni korumaya, gelişmeye ve mutlu etmeye yetmiyorsa artık, sence inşa ettiğin şey aslında bir hapishane olabilir mi?

Hayatımızı yaptığımız tercihler belirler. Bunun için mutlu olmanın bir yolu doğru tercih yapmaktan geçiyor. İnsan hayatı çetrefillerle doludur. Bazen içine kapanan insan kendini dünyasına hapsederken; bazen de o dünyaya sığmaz. Kendi Kendinin Gardiyanı olma tam da böyle bir yaşayışa parmak basıyor.

Farkında olmadan kendi esaretine hizmet ediyor olabilir misin? Değişen duygu durumlarınla maniple ettiğin zihnin, hayatını kolaylaştırmak ve gelişimine destek olmak yerine, seni korkutuyor, yavaşlatıyor, köreltiyor, kısıtlıyor ve aldatıyor olabilir.

Geçmişten bugüne getirdiğimiz, yaşadığımız, öğrendiğimiz her şeyle kendi “ben”imizi inşa ediyoruz. Peki, bunu yaparken kendimize sanal bariyerler de inşa ediyor olabilir miyiz?

Kendine hayat borçlu olmak

Kendine mutlu ve özgür bir hayat borçlusun. İçindeki gardiyanı, gerçek bir kahramanla takas etmenin zamanı gelmedi mi? Kendi Kendinin Gardiyanı olma kitabı kişisel gelişim okumalar yapmak isteyenler için önemli bir kaynak.

Bu demir kapıların üzerindeki kilitleri açabilecek bir gardiyan yok dışarıda. Kendinin gardiyanı olduğunu fark etmediğin sürece, değişken duygu durumlarınla ve maniple edilmiş düşüncelerinle zihninin kölesi olarak yaşamaya mahkûm edilirsin.

Sayfa: 184

Gerçek kahramanla tanışmak

Bu kitap, kendi ellerinle sakladığın anahtarın yerini sana hatırlatmak üzere kaleme alındı.