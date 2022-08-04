Kendini arayanların romanı: Dünyayı Kendi İçinde Bulma Serüveni

Yasemin Tosun imzalı, Dünyanın İçindeki ‘Sen’ Değil ‘Sen’in İçindeki Dünya, hayatın tüm telaşlarına ara verip insanın kendi içine doğru çıkacağı bir keşif serüvenini anlatıyor.

“Kendini sevmelisin; bazen kendinle tartışmalı bazen belki bir süre konuşmamalı ama senin yolun, sonunda yine kendine çıkmalı.” mottosuyla adım adım ilerleyen bir gelişim sürecinde okuru, kendine ve özüne çekecek ipuçları veriyor.

Okurla sohbet ederek, âdeta bir tanışıklık ve kalp bağı kurarak kaleme alınan eser, samimi anlatımı ve mizahî yaklaşımıyla hayatı zorluklardan arındırmanın, insanın kendi elinde olduğunun da altını çiziyor.

Umutla yola devam etmek

Yazar Yasemin Tosun, kaleme aldığı kitapta, yaşamın farklı an ve kesitlerinde okura da kendinden bir şeyler katma fırsatı sunarak bir bağ kuruyor. Renkli ve eğlenceli; yer yer hüzünlü anlardan kesitler çıkarıp hayatın her anında umutla yola devam etmek gerektiğini söylüyor.