Petrol
96.75
-0.03%
Euro
18.3017
0.33%
Dolar
17.9608
0.19%
Altın
1.023
0.57%
Borsa
2713
1.07%
Bitcoin
414.326
-0.17%
BTXN Coin
8.51
-7.29%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 22 C

    Kendini arayanların romanı: Dünyayı Kendi İçinde Bulma Serüveni

    Yasemin Tosun imzalı, Dünyanın İçindeki ‘Sen’ Değil ‘Sen’in İçindeki Dünya, hayatın tüm telaşlarına ara verip insanın kendi içine doğru çıkacağı bir keşif serüvenini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kendini arayanların romanı: Dünyayı Kendi İçinde Bulma Serüveni

    “Kendini sevmelisin; bazen kendinle tartışmalı bazen belki bir süre konuşmamalı ama senin yolun, sonunda yine kendine çıkmalı.” mottosuyla adım adım ilerleyen bir gelişim sürecinde okuru, kendine ve özüne çekecek ipuçları veriyor.

    Okurla sohbet ederek, âdeta bir tanışıklık ve kalp bağı kurarak kaleme alınan eser, samimi anlatımı ve mizahî yaklaşımıyla hayatı zorluklardan arındırmanın, insanın kendi elinde olduğunun da altını çiziyor.

    Kendini arayanların romanı: Dünyayı Kendi İçinde Bulma Serüveni #1

    Umutla yola devam etmek

    Yazar Yasemin Tosun, kaleme aldığı kitapta, yaşamın farklı an ve kesitlerinde okura da kendinden bir şeyler katma fırsatı sunarak bir bağ kuruyor. Renkli ve eğlenceli; yer yer hüzünlü anlardan kesitler çıkarıp hayatın her anında umutla yola devam etmek gerektiğini söylüyor.


    İlginizi Çekebilir

    Aytaç Kara, Kasımpaşa'da
    Transfer dosyası

    Aytaç Kara, Kasımpaşa'da

    TOKİ son 3 yılda toplam 213 bin konut yaptı
    Emlak

    TOKİ son 3 yılda toplam 213 bin konut yaptı

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir