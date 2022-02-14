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    Kendini ve insanlığı tanımak üzerine, eleştirel bir okuma

    Antik Yunan felsefesinin kurucularından Ksenophanes'in öğretileri...Farklı bir okuma yapmak isteyen kitapseverler için biraz felsefe...
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 14:39
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    Kendini ve insanlığı tanımak üzerine, eleştirel bir okuma

    Kitap okuru doğru bilgi, deneyim, Tanrı ve insan kavramları üzerine kafa yormaya, dolayısıyla günümüz sorunlarını bilinçli bir şekilde irdelemeye teşvik ediyor.

    Ksenophanes şair ve filozof kimliğiyle 21. yüzyılın insanını sadece evrenin ve insanın varoluşunu düşünmeye ve sorgulamaya değil, aynı zamanda bizzat toplumun içinde yanlış bildiğimizi yüksek sesle eleştirmeye de çağırıyor.

    Hiç kuşku yok ki bu, bugünün yanlış inanç ve âdetlerinden sıyrılacak olan yarınki kuşaklarda da yankı bulacak bir çağrıdır.

    Kendini ve insanlığı tanımak üzerine, eleştirel bir okuma #1

    Sayfa: 112

    KSENOPHANES'İ ANLAMAK

    Bu çalışma MÖ 6. yüzyılda yaşayan Ksenophanes'in hayatı ve düşünceleriyle ilgili antik literatürdeki en eski kaynaklar olan fragmanlarının eski Yunanca ve Latinceden yapılmış çevirisini ve analizini içermektedir.

    Bu fragmanlar, eserleri günümüze ulaşmayan Ksenophanes'i anlamanın en güvenilir araçlarıdır.


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