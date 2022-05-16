Kerkük'teki köy kütüphanesinde Türkçe kitaplar ilgi odağı oluyor

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu köy kütüphanesinde Arapça kitapların yanı sıra Türkçe kitaplar gençlerle buluşuyor.

Kerkük'ün 10 kilometre güneyinde bulunan Tazehurmatu nahiyesinde inşa edilen kütüphaneden nahiyedeki binlerce genç ve kitapsever yararlanıyor. Gençlerin kitap okumaya teşvik edilmesi için kütüphane binasının bahçesinde onlarca masa kurularak açık havada kitap okuma olanağı da sağlanıyor.

Tazehurmatu nahiyesinin ilk ve tek kütüphanesi olan Fatıma el-Zehra Kütüphanesi'ne gelen gençler, burada bulunan Türkçe kitaplara büyük ilgi gösteriyor.

Maddi destek

Fatıma el-Zehra Kütüphanesi Sorumlusu Ali Kazım, AA'ya yaptığı açıklamada,"Kütüphaneyi yaklaşık bir yıl önce birkaç arkadaşla kurduk. Kurulmasında büyük ölçüde halk ve bazı kurumlar bize kitap ve maddi destek sağladı" dedi.