Kevin Dutton'dan bilimsel uyanış çağrısı: Siyah Beyaz Düşünme

Siyah Beyaz Düşünme, bizlere yeni bir düşünme şeklinin var olabileceğini anlatıyor.

İnsanları herhangi bir konuda ikiye bölmek çok kolaydır. Çünkü beynimiz binlerce yıldır süregelen doğal seçilimin sonucu olarak bizleri seçeneklerimizi ikiye indirmeye ve sürekli savaş ya da kaç halinde yaşamaya, siyah ya da beyaz şeklinde düşünmeye teşvik eder.

Peki, hemen her konuda yüzlerce seçeneğin olduğu günümüz dünyasında böyle yaşamak mümkün müdür?

Ünlü psikolog Dr. Kevin Dutton, beynimizin bu kolay maniple edilebilir ve ilkel güdüsüyle başa çıkabilmemiz için ipuçları verdiği kitabı Siyah Beyaz Düşünme ile bizlere yeni bir düşünme şeklinin var olabileceğini anlatıyor.

Farklı alanlardan uzman görüşleri ve psikoloji, sinirbilim ve evrimsel biyolojideki en son gelişmeler ışığında yaşadığımız çağın karmaşıklığından sıyrılabilmemiz için yol gösteriyor.

BEYNİMİZ NASIL EVRİMLEŞİR VE NEDEN GELİŞMEZ?

Birkaç milyon yıl önce dünya tartışmasız daha basit olsa da, birçok yönden çok daha tehlikeliydi. Doğal seçilim bizi ikili, siyah beyaz düşünen beyinlerle donattı. Elbette bu bir tesadüf değildi çünkü ikicil beyin riski tespit etmede oldukça ustaydı.

Tehditleri analiz etme, duyusal ortamdaki değişikliklere –sıcaklıktaki ani bir düşüş, bir dalın çatlaması– yanıt verme yeteneği, bir tür olarak hayatta kalmamız için gerekliydi.

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BAŞKA SEÇENEK SORUSU

O zamandan beri dünya gelişti ama biz maalesef pek değişemedik. Grinin değişik tonlarıyla karşı karşıya kalan beynimiz gördüğümüz, duyduğumuz ve deneyimlediğimiz şeyleri yönetebilir ancak iş basit kategorilere ayırmaya geldiğinde çıkışı zorlama eğilimi gösterir. Bizim için savaş ya da kaç dışında başka seçenek var mıdır?

İngiliz Psikoloji Derneği üyesi olan, yirmi yıldır Oxford ve Cambridge üniversitelerinde araştırma yapan ünlü psikolog Dr. Kevin Dutton, insanlığın kendisi kadar eski bir sorun hakkında yeni bir düşünme biçimini ortaya çıkarmak için zihnin perdelerini aralıyor.

Dutton, psikoloji, sinirbilim ve evrimsel biyolojideki en son gelişmeleri kullanarak, çok az ve çok fazla karmaşıklığın tuzaklarından kaçınmak için zihnimizi kategorilere ayırma ve ince ayar yapma eğilimimizi nasıl optimize edebileceğimizi gösteriyor.

SİYAH BEYAZ DÜŞÜNME

Aşırılığın arttığı bir dönemde bilimsel bir uyanış çağrısı ve gri maddemizi eğitmek için düşündürücü, canlandırıcı ve çığır açan bir ders.

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