Kirk Scroggs’dan yepyeni bir çizgi roman: Swamp Kid’in Gizli Defteri Kirk Scroggs’un, yarı bitki yarı insan olan Russell’ın ortaokul maceralarını yazıp resimlediği Swamp Kid’in Gizli Defteri, genç okurları hem günlük tutmaya heveslendiriyor hem de çizimlerle kendini ifade etmeye cesaretlendiriyor.

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Kitap okumayı havalı bulan ve ne okuyacağını kendi seçen ilk gençliğin kitaplığı Dinozor Genç, DC evreninden muhteşem çizgi romanları okurlarla buluşturmaya Swamp Kid’in Gizli Defteri ile devam ediyor.

Kirk Scroggs'un, yarı bitki yarı insan olan Russell’ın ortaokul maceralarını yazıp resimlediği Swamp Kid’in Gizli Defteri, genç okurları hem günlük tutmaya heveslendiriyor hem de çizimlerle kendini ifade etmeye cesaretlendiriyor. Swamp Kid’in Gizli Defteri'ni okuduktan sonra ortaokula bir daha aynı gözle bakamayacaksınız.

Ayrıntı Yayınları’nın ilk gençlik kitapları markası Dinozor Genç’in DC serisi, çizgi romanları ve Superman, Batman, Wonderwoman, Super Hero Girls, Black Canary gibi DC Comics kahramanlarını takip eden geniş bir okur kitlesi tarafından çok seviliyor.

Kahramanlık maceraları

Yetişkin halleriyle tanıdığımız kahramanların çocukluklarının da yer aldığı DC serisi kitaplarında ergenlik problemleri, arkadaşlık ilişkileri, yaşamla ilgili sorunlar, okul meseleleri ve ekolojik konular ele alınırken bir yandan da kahramanlık maceraları hız kesmeden devam ediyor.

Nitelikli çizgi roman

Raflarda bulunan diğer DC kitaplarından farklı olarak, içinde cinsiyetçilik ve şiddet öğeleri barındırmayan, eğlenceli resimlemesiyle yumuşak, renkli ve gündelik hayat konularını ele alan Dinozor Genç logolu DC serisi, sunduğu nitelikli çizgi romanlarla bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Yazarın geniş kataloğu

Yazar ve çizer Kirk Scroggs’un Swamp Kid’in Gizli Defteri’yle yoluna devam eden seride aynı zamanda Sevgili Justice League, Super Hero Girls - Metropolis Lisesi ve Güç Kesintisi, Smallville'li Superman, Black Canary-Alevlen, Super Sons Kutup Kalkanı Projesi, Diana: Amazonların Prensesi, Batman Son Sürat, Teen Titans Go! Parti, Parti! ve Pizza Kubbesine Hoş Geldiniz kitapları bulunuyor.

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