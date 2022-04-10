Kısa klasik kitaplarında bu ay

Kısa Klasikler'de bu ay: Efendi Cornélius, Kral Olacak Adam kitapları var. İki kısa klasikle okuma zevki yaşayacaksınız.

Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı Kısa Klasikler çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Efendi Cornélius

Bir yasak aşk, bir soygun, bir de intihar



Balzac, bir yasak aşk ve bir hırsızlık olayının iç içe geçtiği çözülmez bir düğüm ve akıllarda uyanan ahlak sorularıyla baş başa bırakıyor okuru.



Efendi Cornélius, Balzac'ın 19. yüzyılın ortasında tamamladığı devasa yapıtı "İnsanlık Komedyası"nın Felsefi İncelemeler bölümünde yer alır. Balzac'ın Ortaçağ'da kurguladığı öykü, kral hazinedarı kudretli Efendi Cornélius'un değerli mücevherlerini korumaya çalışmasını konu alır.





Sayfa: 88

İnsan manzaraları

Cornélius'un hedefinde bu kez XI. Louis'nin komşu evde yaşayan kızı Kontes Saint-Vallier'nin yasak aşkı Georges vardır. Georges'un, Kral XI. Louis'nin ve önünde herkesin titrediği Efendi Cornélius'un yaşanan bir hırsızlık olayı sonucunda hep birlikte sürüklendiği karmaşa etrafında gelişen öykü, Balzac'ın kalemiyle başyapıt niteliğinde bir insan manzarasına dönüşür.

Kral Olacak Adam Yaşayan ölüler, hayaletler, gaipten sesler ve daha birçok tuhaf şey…

Kipling uzun yıllarını geçirdiği Hindistan'ın keşmekeşine hayal gücünün en tuhaf, en ürkütücü, fakat bir o kadar da renkli karakterlerini serpiştiriyor. Kral Olacak Adam, İngiliz edebiyatının okurda belki de en çok heyecan uyandıran hikâye anlatıcısı Kipling'in en tuhaf, en esrarengiz, ama bir o kadar da cümbüşlü dört öyküsünü bir araya getiriyor.





Sayfa: 112

Hayalet hikayeleri

Öyküler alışılmış hayalet hikâyelerinden fazlasını sunuyor: Okuru dönem Hindistan'ının kalabalık tren istasyonlarından alıp baharat kokulu sokaklarına, bilinmedik Afgan kasabalarından ölülerin yaşadığı gizemli kumsallara götürüyor. Bu inanılması güç öğelerle dolu öyküleri neredeyse dokunulacak kadar gerçek kılansa, Kipling'in ömrünün büyük kısmını geçirdiği Hindistan'ı deyim yerindeyse avucunun içi gibi bilmesi ve bunu eserlerine ustalıkla yansıtması.

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