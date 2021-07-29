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    Kısa Klasikler'de bu ay: Lavinia ve Rüya

    Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı Kısa Klasikler çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 13:32
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    Kısa Klasikler'de bu ay: Lavinia ve Rüya

    Can Yayınları kısa klasikleri devam ediyor. İşte bu ay okurların beğenisine sunulan iki kısa klasik...

    Lavinia

    Mecburi istikametten gitmeyen iki kadının öyküsü. Büyük kitlelere hitap eden ilk kadın yazar Sand, kadın karakterleri öykülerinin anlatıcısı yaparak yine tabuları yıkıyor. Lavinia ve Markiz kural tanımazlığıyla, yaşadığı çağın geleneklerine karşı çıkarak kadın karakterleri hikâyesinin anlatıcısı yapan Sand'ın bu derlemedeki iki novellasının adları.

    Çok iyi tanıdığı Fransız toplumunu, kadınlara biçilen kısıtlayıcı rolleri, karşılaştıkları adaletsizlikleri alabildiğine yeren Sand bu kez eli daha da yükseltiyor; novellanın birinde karakterine o zamanlar fazlasıyla cüretkâr sayılan üçüncü bir seçenek sunuyor, diğerinde ise bir erkeği arzu nesnesine dönüştürüyor.

    Kısa Klasikler de bu ay: Lavinia ve Rüya #1

    Rüya

    Derlemenin ilk öyküsü Şçigrovsklu Hamlet, baskı altındaki Rus soylu aydınlarının yazgısına odaklanırken, ikinci öykü Rüya uyku ile uyanıklığın sınırlarını yok ediyor. Klasik Rus edebiyatının unutulmaz yazarı Turgenyev çağdaşlarından bütünüyle farklı bir yol izledi, yaşadığı dönemde Avrupa kültürüne ve bakış açısına daha yakın bir tavır sergiledi. Dönemin ünlü eleştirmeni Belinski'den büyük destek gören Turgenyev uluslararası üne kavuşan ilk Rus yazar oldu.

    Kısa Klasikler de bu ay: Lavinia ve Rüya #2

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com



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