Kısa klasiklerde bu ay üç yeni kitap var

Kısa klasiklerde bu ay üç yeni kitap var

Kısa Klasikler'de bu ay: Canavar, Dillerin Kökeni Üzerine Deneme, Rip Van Winkle kitapları var.

Herkesin keyifle okuyacağı kısa klasik kitaplarında bu ay üç yeni eser var. Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı Kısa Klasikler, çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.

İşte o üç kitap...

Canavar

Dillerin Kökeni Üzerine Deneme

Crane ırkçılık, tecrit, kitle öfkesi gibi temalar içeren Canavar'ı binlerce siyahın öldürüldüğü linç olaylarının yaşandığı 19. yüzyılın sonunda kaleme alır. Crane'in hayalî Whilomville kasabasında yaşayan siyah genç Henry, çalıştığı evde yangın çıkınca işvereni Dr. Trescott'un oğlunu alevlerin arasından kurtarmak için gözünü kırpmadan içeri dalar.

Ancak küçük Jimmie'nin yüzüne gülen şans, Henry'yi kasabanın ucubesine çevirir. Yangında aldığı yaralarla tanınmaz hale gelen Henry kimselerin görmek istemediği çirkin, huzursuzluk veren bir varlıktır artık. Onun tedavisini üstlenen Dr. Trescott ise kasabalının gözünde bu ucubeyi yaşatmaya çalışan bir sapkına dönüşür.

Rip Van Winkle





Irving, Rip Van Winkle'da yıllarca süren uykuların, zamanda atlamaların olduğu, farklı kültürlerde benzerleri anlatılan masala yeni bir yorum getirir, masalın arka planınaysa Amerikan Devrimi'ni alır.

Biraz hava almak üzere ormanda bir yürüyüşe çıkan iyi yürekli Rip Van Winkle, tuhaf birtakım olaylar sonucu bir ağaç kovuğunda uyuyakalır.

Uykuya daldığında Britanya İmparatorluğu'nun kolonisindedir, uyandığındaysa George Washington'ın portreleri duvarlara asılmıştır.

Yirmi yıl süren uzun uykusunda epey yaşlanan Rip Van Winkle yepyeni bir hayata, yabancılaştığı kasabasına ve hiç tanımadığı torununa alışmaya çalışır; kimilerine bir kâbus gibi görünen bu durum, ihtiyarın umutla başladığı ikinci bir yaşam olacaktır.