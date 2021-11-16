Kısa Miras'ta bu ay: Yadigârlarım, Bir Muhtıranın Son Yaprakları

Edebiyatımızın farklı dönemlerinden, iz bırakan metinler Kısa Miras'la bir araya geliyor. Bu ay Nabizade Nazım'ın Yadigarlar ve Halit Ziya Uşaklıgil'in Bir Muhtıranın Son Yaprakları adlı eserleri var.

Kuşakları etkilemiş romanlar, ufuk açıcı öyküler, ezberlere kazınmış şiirler… Gazetelerde kalmış söyleşiler, gezi yazıları, denemeler, makaleler…

Yadigârlarım



Modern edebiyatımızda eşcinsel aşkın görünür kılındığı, tarihî ve edebî değeri yüksek bir öykü.

Zehra ve Karabibik yazarı Nabizade Nâzım'ın bu kitabı, modern edebiyatımızda eşcinselliğin görünür olmaya başladığı en önemli ve etkileyici metinlerden biri.

"ZAMANLAR OLSUN..."

"Nabizade, Yadigârlarım diye, bizim edebiyatta o zamanlar olsun, şimdi olsun garip bir açık sözlülük ile garip bir utangaçlık arasında anlatılmaya çalışılan eşcinsel duyguların anlatılışında ortaya biraz çıkıyor. O karmaşıklığın arkasından hemen, kestirebileceğin gibi, her şey tatlıya bağlanıyor, kimsenin kimseye bir diyeceği kalmıyor. Ama Nabizade, bir an, başka duyguların karanlığı içinden sıyırmaya çalışıyor yazdıklarını. İşte, orada bir şeyler olmuş."





Bilge Karasu

Bir Muhtıranın Son Yaprakları





Servet-i Fünun dönemi yazarlarının çıkmazları, dönemin büyük ustasının kalemiyle öyküleşiyor. Halid Ziya'nın 1888'de "Küçük Kitaplar" üstbaşlığıyla müstakil olarak yayımladığı "Bir Muhtıranın Son Yaprakları" ve "Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası", dönemin sanatçı dünyasına ve aile hayatına dair ustaca gözlemler içeriyor.

"YOKSA BEN Mİ ÇILDIRIYORUM"

"Geçen gün sabahleyin, baharın en güzel göründüğü bir zamanda kırlara çıktım. Öteden beri bana güzel olarak tavsiye ettikleri ağaçları hoş bulmaya, toprakların üzerinde güneş ışığından doğan buharların havai girdaplar oluşturarak oynaştığını bir güzellik düşkünü gibi seyretmeye çalıştım. Şairlerin çiylerle süslü buldukları otları oynaşarak koparan keçileri, kuzuları uzun uzun seyrettim. Kısaca doğayı süsleyen her şeyi beğenmek, onları seyretmekten tat almak üzere saatlerce oyalandım; ama insanların bunlara niçin hayran olduklarını anlayamadım. Şaşıyorum. İnsanlar mı hayallerine aldanmışlar yoksa ben mi çıldırıyorum?"

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ergul.tosun@ensonhaber.com