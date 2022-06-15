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    Kısa modern kitaplarında bu ay

    Bir çırpıda okunan kısa modern kitaplarında bu ay Jorge Luis Borges'un Tango ve Yedi Gece adlı kitapları var.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 11:02
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    Kısa modern kitaplarında bu ay

    Jorge Luis Borges, bu kez kadim inanışlardan kâbuslara, efsanelerden yazılı edebiyata, tarihten müziğe, cinnetten tutkuya birçok durağa uğrayan iki uzun ve destansı yolculukta rehberimiz oluyor.

    Dünyasının kapısını dinleyenler için araladığı konuşmalarını derleyen Yedi Gece ve ilk kez Türkçede yayınlanan Tango, Can Modern'de

    Tango

    Tango daha önce de gördüğümüz gibi milongayla başlamış, milongadan doğmuş, başlarda cesur ve mutlu bir dansmış. Sonradan tangonun takati kesilmiş ve hüzünlenmiş, hatta Ernesto Sabato'nun yakın zamanda çıkardığı bir kitapta, Tango, dansı yapılan hüzünlü bir düşüncedir, gibi bir laf dahi geçiyor.

    Kısa modern kitaplarında bu ay #1

    Sayfa: 120

    Yedi Gece

    Kısa modern kitaplarında bu ay #2

    Sayfa: 152

    "Neden doğrudan metinleri incelemiyorsunuz? Eğer metinler hoşunuza giderlerse ne âlâ; eğer hoşunuza gitmezlerse onları hemen bırakın, zira zoraki okuma kadar saçma bir eylem olamaz, onun yerine zoraki mutluluktan bahsetmeyi yeğlerim. Bence şiir hissedilen bir şey ve eğer siz şiiri hissetmiyorsanız, eğer güzellik hissiniz yoksa, eğer bir öykü sizde daha sonra ne olacağını bilme arzusu uyandırmıyorsa, yazar onu sizin için yazmamıştır. Onu bir kenara bırakın, edebiyat dikkatinize layık olan ya da olmayan, yarın okuyacağınız başka bir yazarı size sunacak kadar zengindir."


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