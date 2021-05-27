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    Kişisel gelişim kitaplarının çok okunmasındaki nedenler

    Türkiye'de kişisel gelişim kitaplarının okuyucu kitlesi son yıllarda artmaya başladı. Önemli nedenlerin arasında başarı hırsı yatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 14:49
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    Kişisel gelişim kitaplarının çok okunmasındaki nedenler

    Kişisel gelişim kitapları son yıllarda artmaya başladı ve ciddi oranda okuyucu da buluyor. Türkiye'de edebi türlerden sonra en çok okunan kişisel gelişim kitaplarının bu kadar çok okunmasının altındaki neden ne olabilir?

    Birincisi, bu tür kitapları okuyan birisi hayatında ciddi sıçramalar yapmak istemesidir. Çevresinde ve medyada gördüğü başarılı insanları gördükçe "Neden ben de yapmayayaım" duygusu hakim oluyor.

    Öte yandan iş hayatında başarıyı yakalamış kimi insanların yaptıklarını anlatması, ve bunun insanlara çok cazip gelmesiyle beraber, kişisel gelişim kitaplarında çareyi bulmak istemeleri önemli rol oynuyor.

    Bunun yanında kişinin yaşadığı toplumsal, ekonomik sosyal ve siyasal nedenler de okuyucuyu bu kitaplara yöneltiyor.

    Kişisel gelişim kitaplarının çok okunmasındaki nedenler #1

    KENDİ BAŞINA ÇÖZÜM ARAYAN BİREY

    Birey bu çözümü ya kendi başına ya da psikolog, psikiyatrist gibi uzmanlar yardımıyla bulabilir. Peki, birey çözüm bulmak için ağır miktarlarda paralar ödeyip uzmanlardan bunun yardımını mı almalı, kendi başına çözüm bulma arayışına mı girmelidir? İşte bu sorunun cevabını da kişisel gelişim kitaplarının okunma sayıları ispatlar nitelikte.

    Kişisel gelişim kitaplarının çok okunmasındaki nedenler #2

    KİTAPLARIN OKUNMA SAYILARI

    2017’deki Türkiye Yayıncılar Birliği’nin verilerine göre, 500 milyon TL’lik yayıncılık sektörümüzün dörtte birini edebi içerikli kitaplar, bir o kadarını da sosyal bilimlerle ilgili yayınlar oluşturuyor. Pazarın kalan 250 milyon TL’lik bölümünün tamamına yakınının ise kişisel gelişim kitaplarına ait olduğu bilinmektedir.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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