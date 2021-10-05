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    Kişisel mercekten bir Türkiye tarihi

    100 yıllık bir yaşamın izinde, Türkiye’nin 1917-2017 arasındaki çalkantılı tarihine farklı bir ışık tutan Yüzyıla Derin Bakış, dönemin Kastamonu Milletvekili Doktor Şükrü Esen’in hayatını anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 10:38
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    Kişisel mercekten bir Türkiye tarihi

    1917 yılında Kastamonu’da başlayan bir öykü, Operatör Doktor, 1957-60 Demokrat Parti Milletvekili Şükrü Esen’in hayatı...

    Yüzyıla Derin Bakış – Op.Dr. Şükrü Esen (08.04.1917-04.05.2017) adlı kitapta, Esen’in yüzyıllık hayatı anlatılırken, arka planda Kastamonu’dan Almanya’ya Cumhuriyet tarihi, Anadolu’da yaşam, Türkiye’nin tıp ve siyasi tarihine ilişkin kişisel tanıklıklar ve geniş bir aile hikayesi de ele alınıyor.

    DERİN BİR HAYATA BAKIŞ

    Profesör Doktor Sâkine Esen Eruz’ın kaleme aldığı eser, Kastamonu eşrafından, Reiszadeler soyundan gelen 1877 ilk Osmanlı Meclisi mebusu Salim Efendi’nin torunlarından Şükrü Esen üzerine kurulu olsa da, anne tarafından da Kastamonulu olan geniş bir sülalenin tarihini anlatıyor.

    Kişisel mercekten bir Türkiye tarihi #1

    YÜREK BURKAN HİKAYELER

    Kitap; 1920’lerin harem selamlıklı Kastamonu konaklarından, Mehran ve Şadıbey çiftliklerindeki yaşamdan söz ediyor ve savaş sonrası koşulların zorluğu içinde bir ülke kurmak, meslek edinmek ve faydalı olmak için verilen üstün çabalara kah gülümseten, kah yürek burkan hikayelerle ışık tutuyor.

    TARİHİN TANIKLIĞINDA...

    Bir yılı aşkın süre Yassıada’da hapis yatan Şükrü Esen, suçsuz bulunması sonrası bir süre Almanya’da doktorluk yapmaya devam ettikten sonra, 1967’de Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne döner ve 1982 yılına dek bu kurumda KBB klinik şefi olarak görevine devam eder.

    Kitabın döneme ait bölümleri, Esen’in asistanlarına farklı ameliyat ve tedavi tekniklerini öğretmek üzere Türkiye’ye davet etttiği yabancı meslektaşlarının fotoğraf, not ve belgeleri ile zengin bir tıp tarihi tanıklığını da gözler önüne seriyor.

    Kişisel mercekten bir Türkiye tarihi #2

    KİTAPTAKİ AMAÇ

    Kitabı uzun araştırmalar, aile üyeleri ve dostları ile yaptığı röportajlar sonrasında kaleme alan Prof. Dr.Sâkine Esen Eruz, sadece babasının hikayesini anlatmadığını belirtiyor ve amacının "Yaşananları gelecek nesillere ulaştırmak, onların da Türkiye tarihini merak edip kendi tarihlerine sahip çıkmalarını, sorgulamalarını ve iyiyi kötüden ayırarak aynı hatalara düşmemelerini sağlamak” olduğunu belirtiyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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