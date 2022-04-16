Kişisel ve kitlesel bir yolculuk: Gerçekten Nasılsın?

Kişisel ve kitlesel bir yolculuk: Gerçekten Nasılsın?

Dursunali Emecen Gerçekten nasılsın? sorusunun peşine düşüp tüm bu sorulara ve çok daha fazlasına yanıt arıyor.

Her gün birbirimize sorduğumuz, artık olağan hale gelmiş bir soru vardır: "Nasılsın?" Üzerine çok da düşünmeden yanıt veririz genelde…

Peki, iyi olduğumuzu söylediğimizde gerçekten böyle hissediyor muyuz? Kendimize gerçekten iyi olup olmadığımızı düşünecek zaman veriyor muyuz?

Yoksa bu konu üzerine hiç düşünmeden günlerimizi doldurmaya, aklımızı meşgul etmeye mi çalışıyoruz? Kalbimizle beynimiz aynı dili konuşabiliyor mu? Duygularımızı olduğu haliyle paylaşabiliyor muyuz? Hissettiklerimize uygun mu davranıyoruz yoksa biçilen rollerimize göre mi yaşıyoruz?





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İyilik halinin yolculuğu

Dursunali Emecen "Gerçekten nasılsın?" sorusunun peşine düşüp tüm bu sorulara ve çok daha fazlasına yanıt arıyor. İnsanın iyi olmasının, iyi hissetmesinin temel şartının kendi içindeki bütünlük hali olduğunun altını çizerek okurunu gerçek iyilik halinin aramak için bir yolculuğa çıkarıyor.

"Gerçekten nasılsın?" kendine gelmenin arifesinde, kişisel ve kitlesel bir keşif yolculuğuna açık bir davettir.

