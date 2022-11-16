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    Kitaba ayrılan ciddi bir zaman okuma alışkanlığını kazandırıyor

    Kitap okumaya ayrılan ciddi bir zaman, insanda kitap okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırıyor. Bunun için kitap okurken telefon, televizyon ve sosyal medyadan mümkün olduğunca uzak durmak lazım.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 10:41
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    Kitaba ayrılan ciddi bir zaman okuma alışkanlığını kazandırıyor

    Günümüzde her ne kadar okumaya ciddi zaman ayırmasak da bu kitaptan uzaklaşacağımız anlamına gelmiyor. Son yıllarda Türkiye'de artan kitap okuma alışkanlığını sevindirici olmakla birlikte yeterli değil elbette.

    Bunun için kitap okumaya uzun bir zaman dilimini ayırmak gerekiyor. Kitap okurken televizyon ve tablet ve sosyal medyadan mümkün olduğunca uzak durmak lazım.

    Kitap okuma alışkanlığınızı yeniden kazanmaya kararlıysanız her gün belli bir zaman dlimini kitap okumaya ayırın. Örneğin kendinize gece yatmadan önce yarım saat, tatil günlerinde sabah kalkınca bir saat gibi kurallar koyar ve bu kurallara uyarsanız okuduğunuz kitap sayısının kısa sürede arttığına tanık olabilirsiniz.

    Zamanı iyi yönetmek

    Zamanınızı iyi yönettiğinizden emin olun. Televizyon karşısında size zevk vermeyen bir program için geçirdiğiniz iki saati çöpe atmaktansa, bu zamanı daha verimli kullanıp kitaba ayırabilirsiniz.

    Kitaba ayrılan ciddi bir zaman okuma alışkanlığını kazandırıyor #1

    Eleştiri yazılaırnı okuyun

    Kitaplar hakkında yazılmış eleştiri yazılarına, yorumlara bakarak okuma listesi hazırlayabilirsiniz. Böylece size zevk verebilecek kitapları seçmiş olursunuz. Listeleme yöntemi motivasyonunuzun artmasına yardımcı olur.


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