Kitabı en çok satan yazar listesinde ilk kez bir Bulgar yer aldı

Kitabı en çok satan yazar listesinde ilk kez bir Bulgar yer aldı

Bulgar Yazar Iliyan Kuzmanov’un son kitabı If You Meet The Buddha Kill Him, en çok satanlar listesine girdi. Kuzmanov, böylece kitabı en çok satan yazar listesinde giren ilk Bulgar yazar oldu.

Iliyan Kuzmanov’un kısa süre önce raflarda yerini alan “If You Meet Buddha Kill Him” isimli yeni kitabı, Temmuz 2021 tarihinde yayınlandı. Yazar Kuzmanov’un kitabı, keşfetmeyi seven ve motivasyona ihtiyaç duyan insanlara odaklanıyor.

İstanbul’da 30 Ağustos’ta düzenlenen imza gününde kitapseverlerle buluşan kitap, seyahat etmeyi seven ve hayattan zevk alan insanları hedefliyor. Kitap, sadece İngilizce dilinde satışa sunuldu.

2 Eylül itibariyle Amazon’da da satışa çıkan kitap, Amazon’da en çok satan ilk 15 kitap listesine girmeyi başardı. Kitap, Kasım 2021 tarihinde “Greenwich Kitapçıları” arasında birinci sırada yer aldı. “Okuyucuların Favorisi” isimli kitap yarışmasında da finalistler arasında girdi.

"ULUSLARARASI KÜLTÜREL SÜPER STAR”

Bulgaristan’ın en büyük gazetelerinden Bulgaria Telgraph, yazarı ve kitabı tanımlarken "Bulgaristan’ın tarihinde ilk defa Bulgar bir yazar uluslararası düzeyde en çok satan kitap listesinde" ifadesini kullandı.

İLKLERİN YAZARI

Öte yandan, Amerika’daki US Today, Fox, CBS, NBS, Washington Mail ve New York Today gibi medya kuruluşlarına ek olarak İngiltere, Hollanda, Güney Kore, Latin Amerika ve Tayland gibi ülkelerdeki medya kuruluşları da yazarla röportaj yaparak, yazarın farklı edebi tarzına dikkat çekti. Yazar Kuzmanov, aynı zamanda, Amerika’da “Literary Titan” edebiyat ödülü alan ilk Bulgar olma unvanı taşıyor.