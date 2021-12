Haberler

Kitap Haberleri

Kitabı en çok satan yazar listesinde ilk kez bir Bulgar yer aldı

Bulgar Yazar Iliyan Kuzmanov’un son kitabı If You Meet The Buddha Kill Him, en çok satanlar listesine girdi. Kuzmanov, böylece kitabı en çok satan yazar listesinde giren ilk Bulgar yazar oldu.