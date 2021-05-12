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Kitap Ayracı'nda öne çıkanlar
- Özel İçerik
- 12.05.2021 - 11:51
Yarın bayram ve eve kapandığımız bu günlerde kitap okumanın önemi daha da artıyor. Bunun için siz kitapseverlere yeni okuma tavsiyeleri oluşturduk.
Keyifli okumalar dileriz...
Dante Alighieri - İlahi Komedya
İlahi Komedya ölmeden önce ölmenin ve yeniden doğmanın yolculuğudur. Yazıldığı 14. yüzyıla dair bir tanıklık sunduğu kadar insanın iyiye, salim ve kâmil olmaya nasıl ulaşacağına dair bir rehberdir de. İtalyanca orijinalinden çevrilen bu eksiksiz ve tamamı kafiyeli İlahi Komedya, ayrıca Dante’nin referans ve hayal dünyasına vâkıf olunabilmesi için ayrıntılı notlarla zenginleştirilmiştir.
Sayfa: 708
Gülseren Budayıcıoğlu - Camdaki Kız
Bir psikiyatrist olan Gülseren Budayıcıoğlu, hastalarından deneyimlediği yaşamlara yer verdiği romanlarını okuyucu ile buluşturmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Camdaki Kız kitabı da hikayesiyle, sizi alıp derin düşüncelere daldıracak türden bir roman.
Sayfa: 352
Yılmaz Şener- Elia
Yılmaz Şener, Elia’da yakın geleceğe çeviriyor yüzünü. Olması ihtimal değil, sadece zaman meselesi olan bir gerçeğe dokunuyor. Dili, kurgusu ve son âna kadar merak uyandıran konusuyla çarpıcı bir roman.
Sayfa: 160
Adil Yıldırım - Flört Etme Sanatı
Adil Yıldırım bu kitabında Türk toplumunun kadim yarasına dokunuyor. Dünyaca ünlü James Bond filmlerinden örnek flört sahneleri veriyor, sırtlan erkeklerden avcı kadınlara uzanan geniş yelpazeyi anlatıyor ve en gizemli flört taktiklerini ilk defa açıklıyor: Neden flört edemiyoruz? Flörtün altın kuralı nedir? Flörtü kim başlatır? Flörtün amacı nedir? Flört etme sanatında nasıl başarılı olabilirsiniz?
Sayfa: 112
Kemal Tahir - Dutlar Yetişmedi
Kemal Tahir, şüphesiz ki edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri. O, yazdığı tüm eserlerde insana bakan, onu evvela anlamaya ve elbette okura anlatmaya çalışan ve bunu hakkıyla yapan nadir yazarlardan.
Sayfa: 216
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com