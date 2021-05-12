Kitap Ayracı'nda öne çıkanlar

Kitap Ayracı olarak siz kitapseverlere yeni bir okuma listesi hazırladık.

Yarın bayram ve eve kapandığımız bu günlerde kitap okumanın önemi daha da artıyor. Bunun için siz kitapseverlere yeni okuma tavsiyeleri oluşturduk.

Keyifli okumalar dileriz...

Dante Alighieri - İlahi Komedya

İlahi Komedya ölmeden önce ölmenin ve yeniden doğmanın yolculuğudur. Yazıldığı 14. yüzyıla dair bir tanıklık sunduğu kadar insanın iyiye, salim ve kâmil olmaya nasıl ulaşacağına dair bir rehberdir de. İtalyanca orijinalinden çevrilen bu eksiksiz ve tamamı kafiyeli İlahi Komedya, ayrıca Dante’nin referans ve hayal dünyasına vâkıf olunabilmesi için ayrıntılı notlarla zenginleştirilmiştir.

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Sayfa: 708

Gülseren Budayıcıoğlu - Camdaki Kız

Bir psikiyatrist olan Gülseren Budayıcıoğlu, hastalarından deneyimlediği yaşamlara yer verdiği romanlarını okuyucu ile buluşturmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Camdaki Kız kitabı da hikayesiyle, sizi alıp derin düşüncelere daldıracak türden bir roman.

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Sayfa: 352

Yılmaz Şener - Elia

Yılmaz Şener, Elia’da yakın geleceğe çeviriyor yüzünü. Olması ihtimal değil, sadece zaman meselesi olan bir gerçeğe dokunuyor. Dili, kurgusu ve son âna kadar merak uyandıran konusuyla çarpıcı bir roman.

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Sayfa: 160

Adil Yıldırım - Flört Etme Sanatı

Adil Yıldırım bu kitabında Türk toplumunun kadim yarasına dokunuyor. Dünyaca ünlü James Bond filmlerinden örnek flört sahneleri veriyor, sırtlan erkeklerden avcı kadınlara uzanan geniş yelpazeyi anlatıyor ve en gizemli flört taktiklerini ilk defa açıklıyor: Neden flört edemiyoruz? Flörtün altın kuralı nedir? Flörtü kim başlatır? Flörtün amacı nedir? Flört etme sanatında nasıl başarılı olabilirsiniz?

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Sayfa: 112

Kemal Tahir - Dutlar Yetişmedi

Kemal Tahir, şüphesiz ki edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri. O, yazdığı tüm eserlerde insana bakan, onu evvela anlamaya ve elbette okura anlatmaya çalışan ve bunu hakkıyla yapan nadir yazarlardan.

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Sayfa: 216

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com