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    Kitap Ayracı'nda öne çıkanlar

    Kitap Ayracı olarak siz kitapseverlere yeni bir okuma listesi hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 12.05.2021 - 11:51
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    Kitap Ayracı'nda öne çıkanlar

    Yarın bayram ve eve kapandığımız bu günlerde kitap okumanın önemi daha da artıyor. Bunun için siz kitapseverlere yeni okuma tavsiyeleri oluşturduk.

    Keyifli okumalar dileriz...

    Dante Alighieri - İlahi Komedya

    Kitap Ayracı nda öne çıkanlar #1

    İlahi Komedya  ölmeden önce ölmenin ve yeniden doğmanın yolculuğudur. Yazıldığı 14. yüzyıla dair bir tanıklık sunduğu kadar insanın iyiye, salim ve kâmil olmaya nasıl ulaşacağına dair bir rehberdir de. İtalyanca orijinalinden çevrilen bu eksiksiz ve tamamı kafiyeli İlahi Komedya, ayrıca Dante’nin referans ve hayal dünyasına vâkıf olunabilmesi için ayrıntılı notlarla zenginleştirilmiştir.

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    Sayfa: 708

    Gülseren Budayıcıoğlu - Camdaki Kız

    Kitap Ayracı nda öne çıkanlar #2

    Bir psikiyatrist olan Gülseren Budayıcıoğlu, hastalarından deneyimlediği yaşamlara yer verdiği romanlarını okuyucu ile buluşturmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Camdaki Kız kitabı da hikayesiyle, sizi alıp derin düşüncelere daldıracak türden bir roman.

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    Sayfa: 352

    Yılmaz Şener- Elia

    Kitap Ayracı nda öne çıkanlar #3

    Yılmaz Şener, Elia’da yakın geleceğe çeviriyor yüzünü. Olması ihtimal değil, sadece zaman meselesi olan bir gerçeğe dokunuyor. Dili, kurgusu ve son âna kadar merak uyandıran konusuyla çarpıcı bir roman.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 160

    Adil Yıldırım - Flört Etme Sanatı

    Kitap Ayracı nda öne çıkanlar #4

    Adil Yıldırım bu kitabında Türk toplumunun kadim yarasına dokunuyor. Dünyaca ünlü James Bond filmlerinden örnek flört sahneleri veriyor, sırtlan erkeklerden avcı kadınlara uzanan geniş yelpazeyi anlatıyor ve en gizemli flört taktiklerini ilk defa açıklıyor: Neden flört edemiyoruz? Flörtün altın kuralı nedir? Flörtü kim başlatır? Flörtün amacı nedir? Flört etme sanatında nasıl başarılı olabilirsiniz?

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 112

    Kemal Tahir - Dutlar Yetişmedi

    Kitap Ayracı nda öne çıkanlar #5

    Kemal Tahir, şüphesiz ki edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri. O, yazdığı tüm eserlerde insana bakan, onu evvela anlamaya ve elbette okura anlatmaya çalışan ve bunu hakkıyla yapan nadir yazarlardan.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 216

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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