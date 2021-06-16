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    Kitap bağışı kampanyasına büyük destek

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ceza ve infaz kurumlarındaki kütüphaneler için düzenlenen Bir Kitap Bir Umut kitap toplama kampanyasına destek sürüyor.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 12:07
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    Kitap bağışı kampanyasına büyük destek

    Denizli’de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ceza ve infaz kurumlarındaki kütüphaneler için düzenlenen ‘Bir Kitap Bir Umut’ kitap toplama kampanyası adliye binası önünde açılan stantta devam ediyor. Her gün onlarca kitabın bağışlandığı kampanyaya destek sürüyor.

    Kitap bağışı kampanyasına büyük destek #1

    114 KİTAP BAĞIŞLANDI

    İlçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin desteğiyle kısa sürede toplanan 114 kitap yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri tarafından adliye binası önündeki stantta teslim edildi. Hikaye, roman, dünya klasikleri olmak üzere 114 kitabı cezaevlerindeki kütüphaneler için bağışlandı.

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