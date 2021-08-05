Euro
10.1222
0.82%
Dolar
8.5372
0.74%
Altın
494.61
0.13%
Borsa
1.425
0.8%
Bitcoin
323.531
-1.45%
EXEN Coin
23.37
-2.70%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Kitap boş zamanı değerlendirmek değil, bir ihtiyaçtır

    Kimilerine göre kitap okumak boş zamanı değerlendirmektir. Kimilerine göre ise bir ihtiyaçtır. Ama genel kanı, kitabın her zaman bir gereksinim olduğudur.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kitap boş zamanı değerlendirmek değil, bir ihtiyaçtır

    Yeni birisiyle tanışırken hobilerin nedir diye soru sorarız. Karşımızdaki de hobilerini sayarken kitap okumayı ekliyor. Burada öne çıkan etken kitabın hobi olup olmadığı.

    Bizim görüşümüz ise; kitabın asla bir hobi olarak değerlendirilmeyeceği. Öte yandan kitap okumak, insanın boş zamanlarını değerlendirmek için yaptığı bir eylem de değildir.

    KİTAP İHTİYAÇTIR

    Her şeyden önce kitap okumak bir ihtiyaçtır. İnsanoğlu hayatı boyunca her şeyin gıdasını alabiliyor. Peki, beynin gıdası ne? O da kitaptır. Dolayısıyla beyninizin gıdasız kalmaması için her zaman kitap okumakta fayda var.

    Kitap boş zamanı değerlendirmek değil, bir ihtiyaçtır #1

    BOŞ ZAMANLARDA DEĞİL, HER ZAMAN

    Sadece boş zamanlarda kitap okunmaz. Hayatın her alanında kitap okumak gerekiyor. Mesela seyehat edeceksiniz yanınıza bir kitap alın. Misafirliğe gideceksiniz yine öyle... Çünkü insanın aydınlanması, bilgilenmesi ancak kitapla mümkündür.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir