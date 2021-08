Kitap boş zamanı değerlendirmek değil, bir ihtiyaçtır

Kimilerine göre kitap okumak boş zamanı değerlendirmektir. Kimilerine göre ise bir ihtiyaçtır. Ama genel kanı, kitabın her zaman bir gereksinim olduğudur.

Yeni birisiyle tanışırken hobilerin nedir diye soru sorarız. Karşımızdaki de hobilerini sayarken kitap okumayı ekliyor. Burada öne çıkan etken kitabın hobi olup olmadığı.

Bizim görüşümüz ise; kitabın asla bir hobi olarak değerlendirilmeyeceği. Öte yandan kitap okumak, insanın boş zamanlarını değerlendirmek için yaptığı bir eylem de değildir.

KİTAP İHTİYAÇTIR

Her şeyden önce kitap okumak bir ihtiyaçtır. İnsanoğlu hayatı boyunca her şeyin gıdasını alabiliyor. Peki, beynin gıdası ne? O da kitaptır. Dolayısıyla beyninizin gıdasız kalmaması için her zaman kitap okumakta fayda var.

BOŞ ZAMANLARDA DEĞİL, HER ZAMAN

Sadece boş zamanlarda kitap okunmaz. Hayatın her alanında kitap okumak gerekiyor. Mesela seyehat edeceksiniz yanınıza bir kitap alın. Misafirliğe gideceksiniz yine öyle... Çünkü insanın aydınlanması, bilgilenmesi ancak kitapla mümkündür.