Kitap fiyatlarının yüksek olması, okurları dijital okumaya sevk ediyor Dijital kitap okuma platformları son yıllarda artmaya başladı. Bununla beraber kitapseverlerin okuma hallerinde de değişiklikler baş göstermeye başladı. Bunların en önemlisi ise ekonomik durum.

ensonhaber.com

Günümüz dünyasında teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, kitap okuma alışkanlıklarımızda da büyük değişimler yaşanıyor. Artık pek çok okuyucu, fiziksel kitapların yerini e-kitapların aldığı modern bir okuma deneyimine sahip olmayı tercih ediyor.

Bu nedenle, kitapseverler son zamanlarda dijital kitap okuma platformlarında kitap okumayı tercih ediyor. Kitap fiyatlarının yüksek olması kitapseverleri dijital okumaya yönlendiriyor. Ortalama bir kitabın fiyatı 50 TL olarak görülüyor.

Dijital platformların en büyük üstünlüklerinden biri, yazarların kitaplarını binlerce okuyucuya hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırmasına yardımcı olması.

Geleneksel yayınevleri; bir kitabı basmak, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak için zaman, para ve başka kaynaklar harcarken, dijital platformlarda bu durum ortadan kalkıyor.

İkiye ayrılan okur

Kitapseverler üye oldukları dijitale platformlara sadece bir tıkla ulaşabiliyor. Bunun yanında dünya ve Türk edebiyatının önde gelen kitaplarına da rahatça ulaşabiliyorlar. Kitabı kağıttan okumak isteyen okurlar da çoğunlukta. Onlara göre ise; kitaba dokunmadan, hissetmeden yapılan bir okuma verimli bir okuma sayılmıyor.

Gelişen dijital medya

Dijital medyanın bu kadar gelişmesi beraberinde kitap okumadaki oranı da düşürüyor. Yapılan bir araştırmaya göre; internette en çok zaman geçiren ülkelerin başında geliyoruz. Buna rağmen günde bir dakika kitap okumaya ayırıyoruz.

Okuma kültürü

Güçlü bir okuma kültürünün yaratılması için okulların, öğretmenlerin, yerel kütüphanelerin ve tabii ki ailelerin iş birliği içinde çalışabilmeleri; çağa ve çocukların beklentilerine uygun yaratıcı proje ve etkinliklerle okuma kültürünü benimsetmeleri önemli.