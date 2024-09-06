Kitap fuarları ve kitap okuma oranları arasındaki çelişki Türkiye'de yapılan kitap fuarlarına yoğun katılım oluyor. Çoğu şehirde gerçekleştirilen kitap fuarına giden insanlar gerçek kitapsever mi sorusu son zamanlarda sorulmaya başlandı. Kitap fuarına giden herkes kitap okuyor mu, yoksa bu bir ziyaretten mi ibaret.

Haber Merkezi

Kitap fuarı denilince İstanbul'da yapılan Tüyap Kitap Fuarı akla gelir. Son zamanlarda organize edilen kitap fuarlarına katılım çok yoğun oluyor. Sadece aendemi zamanında yapılmayan fuarlar, yeniden kapılarını açtılar. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da yapılan fuara resmi rakamlara göre iki milyon kişi ziyaret etti.

Peki fuara giden herkes kitap alıyor mu?

Bugüne kadar gerçekleştirilen kitap fuarına katılan birisi olarak şu gözlemimi belirtmem gerekiyor. Öncelikle gerçek ve kitaba tutkun okurları bir kenara koyarsak; diğer kalan kişiler fuarın havasını solumak ve gezmek için geliyorlar diyebiliriz.

Yapılan bir araştırmaya göre; Türkiye’de kitap okuyanların yüzde 45'i aşk, yüzde 43'ü din (namaz hocası-dua kitapları), yüzde 12’si masal, fıkra, siyaset, kişisel gelişim kitapları okuyor. Araştırmanın bir diğer sonucu ise günde sadece 7 dakika kitap okuma ayırıyoruz.

KİTAP OKUMA VE FUARLAR ARASINDAKİ ORANTISIZLIK

Kitaba yılda 5,5 lira ayrılıyor. Rapora göre ayda cep telefonu ve iletişim masraflarına 173 lira ayıran 4 kişilik bir Türk ailesi, kitaba ise yılda sadece 5,5 lira ayırıyor. Bu araştırmanın sonucu bize kültüre daha az harcama yaptığımızı gösteriyor.

O zaman fuara giden insanlar ve satılan ya da okunan kitaplar arasında bir orantısızlık var. Hem onca insan fuara gidiyor, kitap alıyor, hem okuma oranları da bu kadar düşük olacak. İzaha muhtaç bir durum.

YAZARLARIN PARASINI KİM ÖDÜYOR

Yıllar önce katıldığı bir televizyon programında kitaplar üzerine konuşan duayen gazeteci ve yazar Çetin Altan'ın şu sözlerine kulak verelim; Madem Türkiye az okuyan bir ülke. 20 kişiye bir gazete, 10 kişiye de bir kitap düşüyorsa bu yazarların parasını kim nasıl ödüyor?"

BÖLGELERE GÖRE OKUMALAR

Bu arada yeri gelmişken illere ve bölgelere göre kitap okuma oranları ise şöyle;

Ege, Marmara, Akdeniz Bölgeleri ve Anadolu Bölgesi'nin batı bölümü en çok kitap okuyan yerler olarak dikkat çekiyor. İç Anadolu Bölgesi'nin belli bölümleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu’daki şehirlerin önemli bir kısmı daha az kitap okuyor. Bu bölümde bulunan Şanlıurfa, Yozgat, Diyarbakır ve Siirt gibi illerin büyük bir çoğunluğu okuma endeksi anlamında diğer şehirlerin altında kalıyor.