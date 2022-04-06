Kitap Hediye Günü, 17 Nisan'da başlıyor

Her yıl nisan ayının üçüncü pazar günü kutlanan Kitap Hediye Günü bu yıl 17 Nisan’da kutlanacak.

Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek amacıyla "Okuyan Türkiye için Herkese Her Yerde Kitap" sloganı ile çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, kitapevleri, yayınevleri, belediyeler, şirketler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek kitap hediye etmeyi bir alışkanlık haline getirmek için Kitap Hediye Gününde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

KİTAP DOSTLARI

Çeşitli alışveriş merkezlerinde Kitap Hediye Gününe özgü etkinlikler yapılacak. Kitapevleri bu özel günde kitap dostları için özel sürprizler hazırlayacak.