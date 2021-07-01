Kitap Oku Türkiyem projesinde 10 bin kitap dağıtıldı

Terme ile Kitap Oku Türkiyem kampanyasının 6. ve 7. etabında, dereceye giren öğrencilere tablet ve kitap hediye edildi.

"Terme ile Kitap Oku Türkiyem" projesi kapsamında Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Terme Belediyesi arasında Türkiye geneli kitap okuma ve okur-yazar buluşmaları organizasyonları düzenlenmesi adına imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 il ve 973 ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırıldı.

10 BİN KİTAP DAĞITIMI

Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kampanyanın 6. ve 7. etapları da tamamlandı. Proje kapsamında gerçekleştirilen yarışma ve online söyleşilerde ödül kazananlar, hediyelerini Terme Kaymakamı Kübra Baka, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy’un elinden aldı. Ağustos ayında tamamlanacak olan proje kapsamında şimdiye kadar 60 adet tablet ve 10 bine yakın kitap dağıtımı gerçekleştirildi.