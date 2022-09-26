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    Kitap okuma alışkanlığını kazanmak için bazı tavsiyeler

    Kitap okumak istiyorsunuz ama zaman bulamıyor ya da hemen sıkılıyorsanız sizler için bazı çözümler sunuyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:46
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    Kitap okuma alışkanlığını kazanmak için bazı tavsiyeler

    Kitap okumak günümüzde her ne kadar zorlaşsa da okumaya zaman bulduğumuz da bir gerçek. Bunun yanında çok kitap okumak istesek de bazen bu mümkün olmuyor. Ya hemen sıkılıyoruz ya da okuduğumuzu beğenmiyoruz.

    İşte bazı tavsiyeler...

    Kitaba ciddi zaman ayırın

    Kitap okuma alışkanlığınızı yeniden kazanmaya kararlıysanız her gün belli bir zaman dlimini kitap okumaya ayırın.

    Örneğin kendinize gece yatmadan önce yarım saat, tatil günlerinde sabah kalkınca bir saat gibi kurallar koyar ve bu kurallara uyarsanız okuduğunuz kitap sayısının kısa sürede arttığına tanık olabilirsiniz.

    Zamanınızı iyi yönettiğinizden emin olun. Televizyon karşısında size zevk vermeyen bir program için geçirdiğiniz iki saati çöpe atmaktansa, bu zamanı daha verimli kullanıp kitaba ayırabilirsiniz.

    Kitap okuma alışkanlığını kazanmak için bazı tavsiyeler #1

    Kitap okuma arkadaşlığı

    Biriyle aynı anda kitap okumaktan bahsetmiyoruz. Okuduğunuz kitap hakkında konuşmak, fikir alışverişi yapmak, sizi yeni kitaplar okuma konusunda motive edebilir. İnternetteki kitap kulüpleri ya da kitap blogları da okuduklarınızı paylaşabileceğiniz ortamı saptayabilir.

    Liste yapmanın önemi

    Kitaplar hakkında yazılmış eleştiri yazılarına, yorumlara bakarak okuma listesi hazırlayabilirsiniz. Böylece size zevk verebilecek kitapları seçmiş olursunuz. Listeleme yöntemi motivasyonunuzun artmasına yardımcı olur.

    Kitap okuma alışkanlığını kazanmak için bazı tavsiyeler #2

    Sıkıldıysanız boşa zaman harcamayın

    Büyük bir beklentiyle başlasanız da kitap bir yerde tıkanmış artık ilginizi çekmiyor olabilir. Kitapları zevk almadan okumaya çalışmak, yani okumak için okumak da sıkıcı bir deneyim yaşamanıza neden olabilir.

    Çare ise okumaktan hoşnut olmadığınız kitabı bırakıp yeni bir kitaba başlamak olabilir. Önemli olan, okuduğunuz kitabın dünyasına girebilmeniz. Hiçbir yerinden keyif almadığınız kitap için ısrarcı olmayın..

    Kitap okuma alışkanlığını kazanmak için bazı tavsiyeler #3

    Bahaneleri bir kenara bırkakın

    "İstediğim kitaplar çok pahalı" gibi nedenlerin aslında üstesinden gelebileceğiniz durumlar olduğunu bilmelisiniz.

    Online kitap satış mağazalarının yaptığı indirimleri takip etmek, kitap fuarlarından alışveriş yapmak ya da sahafları dolaşmak, çok daha uygun bir bütçeye kitap alışverişi yapmanızı sağlayabilir.

    Bunun yanı sıra kütüphanelerden yararlanabilir ya da okumak istediğiniz kitaplar arkadaşlarınızda varsa kitapları onlardan ödünç alabilirsiniz.

    Kitap okuma alışkanlığını kazanmak için bazı tavsiyeler #4

    Dijital kitap çözümü

    Artık kitaplar da dijital ortama girdi. Kitap uygulamalarını telefonunuza indirdiğinizde istediğiniz kitaba istediğiniz an, istediğiniz yerde başlayabilirsiniz. Sevmediğiniz an hemen değiştirme şansına sahipsiniz.

    Kitap okuma alışkanlığını kazanmak için bazı tavsiyeler #5

    "Zaman ayıramıyorum"

    Sesli kitapları da toplu taşımada ya da araba kullanırken sıkışık trafikte, hatta yolda yürürken bile dinleyebilirsiniz. Böylece "Zaman ayıramıyorum" bahanesinden kurtulursunuz.


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