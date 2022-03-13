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    Kitap okuma farkındalık etkinliği

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın okursa dünya değişir" sloganıyla kitap okuma farkındalık etkinliği yapıldı.
    • AA
    • 13.03.2022 - 08:47
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    Kitap okuma farkındalık etkinliği

    Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği ve Hoca Mustafa Efendi İl Halk Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, her yaştan vatandaş bisiklet kullanımına, kitap okumanın ve kütüphanelerin önemine dikkati çekti. Bisikletli kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'nda buluşup, "Okumaya pedallıyoruz" sloganıyla İl Halk Kütüphanesi'ne kadar bisiklet kullandı.

    "OKUMAK ÖZGÜRLÜKTÜR"

    Kütüphane önünde, başlarına rengarenk çiçeklerden yapılmış taçlar takan ve ellerinde "Okumak özgürlüğe uçmaktır", "Kitap ruhun gıdasıdır", "Okumadan geçen her gün yitirilmiş bir gündür" ve "Her kitap bir okyanustur" yazılı dövizler tutan kadınlar, 10 dakikalık okuma etkinliği gerçekleştirdi.

    Kitap okuma farkındalık etkinliği #1

    Etkinlikte, Muğla Dans ve Sanat Akademisi üyeleri tarafından sergilenen latin dansları gösterisi ilgiyle izlendi.

    Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu, gazetecilere, Muğla'da bisikletli bir farkındalık yaratmak için 5 yıldır pedalladıklarını söyledi.

    Bu yıl 8 Mart'ta kitap öznesiyle, öldürülen kadınları andıklarını, bir yandan da kadın olmayı kutladıklarını belirten Duygulu, kütüphane ile iş birliği içinde ortak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

    Kitap okuma farkındalık etkinliği #2

    "OKUMA BİLİNCİ UYANDIRMAK İSTİYORUZ"

    Kütüphane kullanımının artırılması gerektiğine dikkati çeken Duygulu, "Bu bilinci uyandırmak için bu turu yapıyoruz. Kitap fiyatlarının pahalılığından şikayet etmeyelim. Hemen yanı başımızda olan kütüphaneye gelip bir kitap edinip okuyalım. Bitiremezsek süresini uzatalım. O kadar kolaylık var ki burada. ve o kadar zengin bir kütüphanemiz var ki bütün kadınlarımızı okumaya, bunun yanı sıra bisiklet kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

     


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