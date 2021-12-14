Kitap okuma tutkusuyla biriktirdiği 10 bin kitapla sahaf oldu

Bayburt'ta eski kitap, dergi ve eşyalara olan ilgisini tutkuya dönüştüren Ruhlar Çetin, kiraladığı tarihi konakta açtığı sahaf dükkanında okuma tutkunlarını kitapla buluşturuyor.

Bayburt'ta çocukluğunda kazandığı okuma alışkanlığı sayesinde 10 bin kitap biriktiren 45 yaşındaki Ruhlar Çetin, sahaf dükkanı açtı. Eski kitap, dergi ve eşyalara olan merakını tutkuya dönüştüren Çetin, çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren İstanbul'da sahafları dolaşarak kitap biriktirmeye başladı.

Yaklaşık 35 yılda binlerce kitabı okuyup biriktiren Çetin, kızının da tavsiyesi üzerine memleketi Bayburt'ta sahaf dükkanı açmaya karar verdi. Yakın çevresinde kitaplara olan merakıyla bilinen Çetin, Kadızade Mahallesi Nevzat Karaoğlu Caddesi'ndeki tarihi bir konağı kiralayarak açtığı sahafta ilgililerin ikinci el kitapla buluşmasını sağlıyor.

KİTAP OKUMA KEYFİ

Kitapları satmaktan çok satın almayı seven Çetin, mesai saatlerinde de kitap okumaktan vazgeçemiyor. Dükkanda yıllarca biriktirdiği antika eşyaları da sergileyen Çetin, müşterilerine aynı zamanda çay ve kahve eşliğinde otantik ortamda kitap okuma keyfi sunuyor.

100 BİN KİTAP HEDEFİ

Henüz ilkokul çağındayken kütüphane oluşturmaya başladığını anlatan Çetin, "O yaşlardayken yaklaşık 1500 kitaplık bir kütüphanem olmuştu. Akabinde farklı insanlardan, sahaflardan farklı kitaplar edindim. Şu anda 10 bin kitaplık bir sahaf burası. Kitap sayısını artıracağız, inşallah 100 bin rakamına ulaşacağız." dedi





"PEK ÇOK KİTAP BULUNUYOR"

Dükkanın bulunduğu binanın yaklaşık 130 yıllık geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Çetin, "İnsanlar içeri girdiği zaman Bayburt'ta dedesinin nasıl yaşadığını, hangi eşyalarla neleri yapabildiğini görebilecekleri bir yer burası. Yaklaşık 40-50 tane de Bayburt'u anlatan, bu kentin tarihiyle ilgili kitap bulunuyor. Benim yaklaşık 35 senelik birikimim var. Dolayısıyla buradaki bazı kitapların maddi değeri çok olmasa da benim olmazsa olmazım. Onları sadece burada okuyabilecekleri bir bölümüm var" ifadelerini kullandı.

