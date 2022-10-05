Kitap okumak çocukların geleceğini belirliyor

Sevilen çocuk kitaplarının yazarı Sıtkı Aslanhan, "Çocukların kitap okumaları onların geleceğini belirliyor" dedi.

Kitap okuma alışkanlığı olmayan çocuklarımızın girecekleri sınavlarda başarılı olma durumları maalesef yok. Soruları çabuk anlamanın yolu kitap okumaktan geçmektedir. Çocuklarımızın yatmadan önce kitap okumaları çok önemlidir.

Sosyal medyada olmamız bizlere zaman kaybettirmektedir. Çocuk kitaplarıyla bildiğimiz yazar Sıtkı Aslanhan, çocukların kitap okumalarının önemine değindi.

Kitap okumadan uyumak

Aslanhan; "Kitap okumadan uyuyan çocuklar yorgun kalkmaktadır. Üniversiteye gidene kadar cep telefonu alınmaması daha uygundur.





"Okumak geleceği belirler"

Okuduğunuz kitaplar çocukların geleceğini belirler. Sosyal medya fenomenleri çocuklarımıza örnek oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Toplum eğitimle düzelmez, kültürle düzelir. Çocuklarımızın ellerinden düşürmedikleri teknolojik ürünlere harcanan zamanı azaltmak için onları kitap fuarlarına getirmek çok önemlidir. Çocuklarımızın kitapların varlığından haberdar olmasını veliler sağlayacaktır. Şikayet etmeyi bırakıp eyleme geçmeliyiz." diye konuştu.